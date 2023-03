Programul Rabla 2023. Când încep înscrierile

Rabla 2023. Persoanele fizice şi juridice se pot înscrie în Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus.

Persoanele fizice se pot adresa, începând din 24 martie, la ora 10:00, producătorilor validaţi, în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicaţia informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe, transmite Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).



Persoanele juridice care doresc participarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) şi a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) vor putea accesa aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de AFM, începând de joi, 23 martie 2023, doar pentru crearea conturilor de utilizator.



Conturile deja create şi utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor AFM, rămân valabile şi pot fi utilizate pentru înscrierea în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus 2023, precizează AFM.

"Am ajuns deja la a 19-a ediţie de derulare a Programului de stimulare a înoirii Parcului Auto naţional, Rabla Clasic fiind unul dintre cele mai longevive programe guvernamentale şi la al 8-lea an de când acordăm subvenţii pentru achiziţionarea de autovehicule electrice în cadrul Programului Rabla Plus. Consider că aceste programe contribuie la dezvoltarea unui transport mai puţin poluant şi la îmbunătăţirea calităţii aerului în aglomerările urbane.

Sumele acordate, precum şi modificările ghidurilor de finanţare din acest an, sunt menite să încurajeze toate categoriile de beneficiari să-şi achiziţioneze autoturisme noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică şi convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se doreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a dependenţei de combustibili fosili", a declarat preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Laurenţiu Adrian Neculaescu.



Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2023 este de 560 de milioane de lei şi pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 780 de milioane de lei.

