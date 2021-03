Patronii saloanelor de evenimente au dat statul în judecată după un an de pierderi: "Avem miri care au reprogramat pentru a șasea oară nunta"

Peste 30 de antreprenori din domeniul organizării de evenimente au dat Statul în judecată, pentru a putea să-şi ţină afacerile deschise în aceleaşi condiţii că proprietarii de terase, restaurante şi hoteluri.

"Am înaintat pe rolul Curții de Apel prin care solicităm și noi să nu fim discriminați, să putem să deschidem restaurantele noastre pentru că în fond suntem restaurante legale, la o capacitate de cât prevede legea.

Precizez că nu am primit ajutoare, eu am depus un proiect dar nici în ziua de astăzi nu am obținut niciun leu de la stat pentru susținerea societății.", a povestit pentru Antena 3 Simona Dume, administrator sala de evenimente.

"Cei cu sălile de evenimente până la urmă au dorit să aibă și ei același tratament juridic că și cei care dețîn restaurante. În acest sens ne-au contactat să deschidem o acțiune în instanța să anulăm hotărârea de guvern prin care se restricționează desfășurarea de evenimente private.", a precizat avocatul Ionuț Iștoc.

"Avem miri care și au reprogramat pentru a cincea sau a șasea oară evenimentul"

Administratorii sălilor de evenimente spun că nu au primit ajutoare de la stat, chiar dacă au depus documentația necesară. Iar cheltuielile lunare au tot fost, pentru că majoritatea angajatorilor nu au disponibilizat personalul.

"Industria asta cred că a fost cea mai afectată industrie și trebuie să mărturisesc că suntem disperați pentru că nu avem orizont de timp. Avem miri care și au reprogramat pentru a cincea sau a șasea oară evenimentul.", susține Marius Matei, administratorul unui alt salon.

Din același motiv au avut de suferit și artiștii. Mihai a ajuns șomer după ce, în calitate de solist vocal al unei formații, anul trecut nu a avut nici măcar un eveniment.

Durerea mea este că acest guvern gestionează foarte prost tot ce se întâmplă cu pandemia și cu artiștii. În momentul în care am cerut ajutorul de stat nu m-am încadrat., spune Mihai

Anteprenorii au înaintat deja o plângere împotriva hotărârii de Guvern care interzice desfășurarea acestor petreceri. Ei spun că li se vor alătură și colegi din alte județe.

În ciuda speranțelor de revenire la normal, evenimentele vor fi puse pe pauză și anul acesta. Concerte, nunți, botezuri, nimeni nu stie când și dacă vor mai fi organizate. Între timp se pierd bani pe bandă rulantă. Vorbim de avansuri de zeci de mii de lei închirierea spaţiilor și plata celor care vor asigura momentele artistice.

Patronii de restaurante, formaţiile chiar şi mirii au ajuns la capătul puterilor. Într-o perioadă normală, fără restricţii, evenimentele de orice fel erau în această perioadă fie în plină desfăşurare, fie se puneau la punct ultimele detalii.

Aceleaşi semne de întrebare îşi pun şi reprezentanţii HoReCa. Pentru ei restricţiile impuse au însemnat faliment ori şomaj tehnic, atunci când acesta a existat. Cu greu au reuşit unii să facă faţă şi să se menţină pe linia de plutire.

Restricţiile au împins patronii de restaurante să îşi închidă temporar afacerile. Tot pandemia a făcut ca numărul căsăorilor să scadă drastic.

"Eu am început în 2019, septembrie. M-a prins pandemia în martie cu o are parte din investiție făcută. Nu aveam cum să dau la întors, să renunț, că erau deja zeci de mii de euro băgați. Și prin urmare am continuat, în speranța că se va liniști situația asta.

Oamenii nu știu ce să facă, vin pentru un botez, pentru o nuntă. Și le zic vedem cum e, dacă se dansează, dacă nu se dansează, dacă pot decât să servească masa. E o necunoscută pentru toată lumea, că nu știm ce se va întâmpla.", a povestit pentru Antena 3, Mehrzad Moghazehi, administrator al unui restaurant.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal