Protest de amploare în Piața Victoriei! Actorii au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile vizavi de tăierile bugetelor instituţiilor de cultură

Actorii teatrelor din Capitală s-au strâns duminică în Piața Victoriei, în semn de solidaritate cu cei cu care insituțiile de cultură au încheiat contractele de colaborare, ca urmare a lipsei de fonduri.

Actorii se plâng că Guvernul le-a tăiat două milioane de lei din capitolul bunuri și servicii din care erau plătiți colaboratorii, adică tehnicienii care se ocupă cu asigurarea luminilor și sunetului la spectacole. Din cauza reducerii bugetului, contractele a 54 de oameni, care colaborau cu Teatrul Național din București, au încetat, acuză Ion Caramitru.

Ion Caramitru, directorul Teatrului Național- „S-au dat patru milioane pentru salariile teatrului și s-au tăiat două milioane de la bunuri și servicii. N-ai voie să le duci dintr-o parte într-alta. Ori primim înapoi cele două milioane de la bunuri și servicii, ori primim 54 de posturi prin care să angajăm salariați permanenți ai teatrului”.

Mihai Călin- „O să fie jale din septembrie încolo, sunt spectacole care nu se pot juca”.

Marius Manole- „Dacă din toamnă intrăm în aceeași situație, noi nu o să putem să jucăm spectacole importante ale teatrului. Noi avem șapte săli, suntem 80 de actori, dar avem nevoie de mulți tehnicieni”.

Victor Rebengiuc- „Ei fac luminile, ei fac coloana sonoră a unui spectacol. Dacă ei nu mai există, noi ce facem?”

Și președintele Klaus Iohannis a avut o reacție în acest scandal. „Dezastrul din cultură a fost provocat de acest Guvern al incompetenței, prin bugetul rușinii naționale, construit pe cifre false. Cultura a fost pusă acum la coadă, ca multe alte obiective majore ale românilor”.

În replică, ministrul Culturii, Daniel Breaz, spune că anul acesta s-au alocat mai mulți bani, doar că actuala conducere a teatrului nu știe să-i gestioneze. „Nu mi se pare normal să ieși în presă și să dezinformezi. Am auzit și o parte din informațiile făcute de dumneavoastră, legate de a da afară 54 de persoane din TNB. E vorba de o firmă care colaborează cu TNB, care are un anumit contract de prestări servicii cu TNB, o firmă care nu știu de ce a fost cândva angajată, când TNB ar fi avut astfel de angajați care ar fi putut să desfășoare activități. Bugetul TNB e mai mare cu aproape un milion de dolari față de anul trecut. Eu doar atât am cerut domnului manager, să cheltuiască cu responsabilitate banii și să se gândească de cinci ori atunci când semnează un contract”.

