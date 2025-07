Radu Miruță, despre risipa de la stat: Aruncăm banii pe licențe IT nefolosite și plătim de sute de ori aceleași aplicații

Radu Miruță vrea să automatizeze activitățile repetitive din ministere Foto: Agerpres

Ministerele și celelalte instituții publice cumpără aceleași softuri de mai multe ori, iar multe licențe IT plătite de stat nu sunt folosite deloc, a declarat joi Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță. Acesta a mai spus în cadrul unui interviu pentru Agerpres că dacă ar exista reguli clare pentru achiziții de produse digitale, o bibliotecă cu cele mai folosite module software folosite de statul român, sisteme care să comunice între ele și o minimă automatizare a sarcinilor repetitive, costurile din administrație s-ar putea reduce cu 50%.

Potrivit ministrului, este nevoie de o soluție standardizată sau reutilizabilă pentru ele mai folosite module software folosite de statul român, pentru a evita ca instituțiile să plătească de 500 de ori pentru același lucru.

În multe instituții publice softurile și aplicațiile informatice sunt folosite mai ales pentru gestionare de documente, baze de date, autentificare sau formulare online. Deși aceste funcții de bază sunt aproape identice în toate aplicațiile, fiecare minister comandă și plătește separat un soft care le conține, însemnând că statul plătește de fiecare dată de la zero, ca și cum ar cumpăra ceva complet nou, a explicat ministrul.

"Având în vedere că acest minister coordonează mai multe domenii, am priorități pe fiecare dintre acestea. Pe digitalizare mă preocupă să înființăm complet online o firmă într-o singură zi, într-un singur loc, să stabilim niște standarde de cost pentru echiparea cu produse digitale - se cumpără la prețuri diferite, să construiesc o bibliotecă 'Building Blocks' pentru module software care sunt reutilizate în statul român de diverse instituții și plătite de fiecare dată. Sunt segmente comune unei aplicații care poate reprezintă 70-80% din aplicațiile din celelalte ministere și fiecare plătește acei 70-80% comuni de câte 500 de ori," a declarat Miruță pentru Agerpres.

Ministrul a vorbit și despre licențele software inutile cumpărate de instituții.



"Mă preocupă să facem o calculare corectă a necesității cumpărării licențelor. Adesea, se trimite un formular prin care se întreabă prin birouri: folosești și tu Zoom - ca să dau un exemplu și nu cred că se pune problema să facem reclamă - și toți bifează acolo afirmativ, folosesc poate o dată și dacă are colegul, să am și eu. La final, se uită cineva într-un tabel și vede 1.200, atunci cumpărăm 1.200. Prețul poate e cu 50.000 euro mai mare. Nu știu dacă are legătură neapărat cu licența de Zoom prețul ăsta, dar în general. Și, la final, ne dăm seama că 80% n-au folosit aplicația," a explicat Miruță.

"Am făcut o analiză înainte să fiu la minister și se pot reduce cu 50% costurile. Gândiți-vă că este o activitate care nu ustură pe nimeni. Dacă-ți iau ceva ce tu oricum nu folosești, nu e ca și cum îți produc un dezavantaj, ci pentru că mă uit un pic mai atent și mai amănunțit cum se compun cerințele pe care tu le ai acolo", a mai spus oficialul.

Miruță vrea să automatizeze activitățile repetitive din ministere

"Există o problemă în statul român cu privire la digitalizarea insulară. Fiecare își face câte o bucățică de software care nu comunică cu cealaltă. Și, atunci, statul român e în situația în care plătește mulți bani pe digital, în general, dar digitalizării îi lipsește în principal un mecanism pentru a putea funcționa, și anume comunicarea. Digitalizarea funcționează atâta timp cât este o linie de comunicații între bucățile care transmit semnal electronic. Nu comunică acum insulele astea între ele și e o provocare să le facem să comunice, chiar dacă sunt răspândite în mai multe ministere. Eu, ca ministru și al Digitalizării, cumva am o responsabilitate. Digitalizarea nu este restrânsă doar la acest minister, este în legătură cu celelalte," a spus ministrul.

Totodată, ministrul Economiei subliniază că ar trebui făcută o evaluare a sarcinilor repetitive din administrație care ar putea fi automatizate, pentru a economisi timp și resurse.



"Sunt preocupat intens de un proces de robotizare a activităților repetitive. Se consumă foarte multe resurse pe lucruri absolut repetitive, pentru care se înmulțește efortul cu cei care repetă. Sunt soluții de inteligență artificială care pur și simplu fac lucrurile astea fără niciun fel de eroare. E un proces de a înțelege ce anume poți să robotizezi. Cum să robotizez, știu, dar ce anume din fluxul ăsta uman e o chestie care trebuie observată, respectiv care sunt cerințele unei aplicații care să facă asta. Și aici e o chestie de fluxuri interinstituționale," a mai spus Miruță în interviul pentru Agerpres.