Miruță: Ministerul meu se numește și al Digitalizării și nici măcar la secretariat nu există un sistem electronic de înregistrare

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Hepta

Sunt foarte mulţi oameni buni în minister care nu au fost valorificaţi şi care au fost traşi pe linie moartă, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruță. Acesta se plânge că, deși are Digitalizare în titulatură, ministerul nu dispune nici măcar de un sistem electronic de înregistrare la secretariat.

"E provocarea mea să identific şi să valorific resursele existente. Nu sunt în situaţia să aduc 700 de oameni care să schimbe 700 de oameni din minister. Nici nu cred că toţi cei 700 de oameni de aici au o problemă. Cred că sunt foarte mulţi oameni buni în acest minister care nu au fost valorificaţi. Sunt foarte mulţi oameni buni care au fost traşi pe linie moartă pentru a aduce în fruntea lor pe unul, al cuiva, care e mult mai slab decât ei. Nu pot să-i descopăr pe toţi imediat, dar este gestionarea mea ca manager al acestei situaţii, astfel încât să fac lucrurile funcţionale în condiţiile date. Îmi propun să lucrez cu oamenii de aici şi îi voi ridica în slăvi şi îi voi promova pe cei care îşi fac treaba", a precizat Radu Miruţă, pentru Agerpres.

Acesta a menţionat că un ministru are dreptul numai la patru consilieri şi a subliniat că va lucra cu oamenii din instituţie cu care se întâlneşte constant.

"Ministrul are dreptul la patru consilieri. Aici sunt 702 angajaţi, sau 704, din câte am văzut. Ministerul are vreo 32.000 de angajaţi (cu tot cu companiile din subordine, n.r.). Eu nu pot cu patru colegi să fac o echipă paralelă de gestionare a ministerului şi nici nu este scopul meu. Trebuie să lucrez cu oamenii care sunt aici. Mă întâlnesc cu ei constant, cât de mult mă pricep. Este şi o chestie de fler, cu cine cred că pot să lucrez mai bine şi voi pune pe picioare ceea ce se întâmplă", a mai afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, deşi are Digitalizare în titulatură, ministerul nu dispune nici măcar un sistem electronic de înregistrare la secretariat.

"Imaginaţi-vă că se numeşte Ministerul Digitalizării, iar aici nici măcar la secretariat nu există un sistem electronic de înregistrare şi nu mai vorbesc de managementul documentelor, cu încărcare şi cu altceva... E inadmisibil asta!", a mai spus Miruţă