Raed Arafat, de Ziua Comemorării Holocaustului: Promotorii extremismului spun că poporul lor e ales de Dumnezeu să conducă lumea

Șeful DSU, Raed Arafat. Sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situații de Urgență

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului.

Comemorarea victimelor Holocaustului pe plan internațional a fost decisă printr-o rezoluție a Adunării Generale a Națiunilor Unite din anul 2005.

Ziua aleasă, 27 ianuarie, este ziua în care, în 1945, a fost eliberat cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau.

Mesajul lui Raed Arafat, în continuare.

"Comemorarea Holocaustului, cea mai mare crima împotriva umanității din era moderna, trebuie sa reprezinte un moment profund de reflecție, mai mult ca oricând.

Astăzi, asistam la o exacerbare fără precedent a discursului extremist si la răspândirea abordărilor care încurajează ura si discriminarea. Zi de zi, astfel de tendințe sunt promovate și prezentate ca fiind normalitatea de care am fost lipsiți, in toate mediile – fie ca vorbim despre spațiul public, platformele de socializare, dezbaterile din mass-media, însa fără a generaliza, sau alte canale de diseminare a ideilor.

Ni se prezintă ca fiind un lucru firesc sa devenim mai individualiști, sa ne concentram exclusiv pe propriile interese si sa-i ignoram pe ceilalți, uitând ca progresul umanității din ultimii decenii s-a realizat tocmai pe principiile solidarității, cooperării și respectării reciproce și că doar când aceasta abordare nu a mai fost respectata s-a ajuns la conflicte și la suferință.

Raed Arafat: Promotorii extremismului spun că poporul lor este ales de Dumnezeu să conducă lumea

Acest mod de gândire nu este decât un prim pas care, din păcate, poate escalada rapid. Promotorii ideilor extremiste si discriminatorii ajung, la un moment dat, să susțină că poporul lor este cel mai important, cel mai inteligent si, de ce nu, ales de Dumnezeu să conducă lumea sau măcar o parte din ea.

Astfel de perspective sunt deja vizibile din ce în ce mai mult în societate – și nu ma refer aici doar la țare noastră. Pe zi ce trece, ele sunt acceptate ca o 'nouă realitate' a vremurilor noastre.

Cu toate acestea, noi, cei care am traversat perioade dificile, am fost martori ai suferinței si am învățat lecții grele, avem datoria sa reflectam profund asupra a ceea ce se întâmplă. Trebuie să analizam cauzele acestor fenomene, sa identificam soluțiile si, mai presus de toate, sa înțelegem consecințele lor.

Aceste abordări nu sunt altceva decât renașterea unor ideologii periculoase din trecut. Sa nu uitam ca ele duc, inevitabil, la promovarea urii și a discriminării – o ura justificată, adesea, prin iluzia ca cei care discriminează dețin adevărul absolut.

Comemorarea Holocaustului, cea mai mare crima impotriva umanitatii din era moderna, trebuie sa reprezinte un moment... Publicată de Raed Arafat pe Luni, 27 ianuarie 2025

Raed Arafat: Holocaustul nu ar fi fost fără propagarea unor ideologii care justificau eliminarea unui întreg popor drept soluție acceptabilă

Holocaustul nu ar fi fost posibil fără o perioada premergătoare în care au fost construite si propagate narațiuni si ideologii care să justifice, in ochii unora, ca eliminarea unui întreg popor ar fi o soluție acceptabila.

Responsabilitatea noastră este imensa. Cei care credem în umanitate, în solidaritate și în progres trebuie să ne opunem ferm acestor tendințe. Nu putem permite revenirea la o era a involuției, a primitivismului si a egoismului.

Este datoria noastră sa ne opunem prin puterea exemplului, prin educație și prin promovarea ideilor care construiesc solidaritate, care elimina suferința și care, indiferent de domeniu, îmbunătățesc viața tuturor.

Am văzut cat de ușor poate fi justificat un război în ochii agresorului și cât de greu este acesta de înțeles și suportat de cei agresați.

Am văzut cate vieți tinere si nevinovate pot fi curmate din cauza unor lideri care promovează ideologii bazate pe răzbunare, ură și anihilarea adversarului sau a celor care sunt percepuți ca fiind diferiți.

Raed Arafat: Trebuie să rămânem uniți în fața tentativelor de a promova extremismul

Comemorarea Holocaustului trebuie sa fie mai mult decât un moment de aducere aminte. Trebuie sa fie o lecție profunda. O lecție care ne arata ca ura nu poate fi temelia pe care sa construim viitorul.

In fata oricăror încercări de a promova discriminarea si extremismul, trebuie sa rămânem uniți, pentru umanitate, pentru viitorul generațiilor următoare, dar si din respect pentru trecutul care ne învață, ca greșelile de atunci nu trebuie repetate.

Doar prin învățarea acestor lecții putem asigura ca ororile trecutului nu vor deveni 'realitatea viitorului'."