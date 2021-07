Raed Arafat: "Decât să închidem complet, putem permite accesul celor vaccinaţi"

Raed Arafat a vorbit, într-un interviu la Digi24, despre hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la noile măsuri ce ar putea intra în vigoare la 1 august.

Noile măsuri vor fi stabilite săptămâna viitoare şi vor privi eventuale măsuri de precauţie pentru un val de infectări sau putem vorbi chiar de alte măsuri de relaxare.

"O să vedem care sunt măsurile care rămân la fel, dacă sunt modificări, aceste lucruri urmează să se stabilească în cursul săptămânii care vine, iar între timp sunt convins că se va discuta inclusiv la nivel politic care va fi abordarea (în eventualitatea unui nou val pandemic - n.r.)”, a declarat Raed Arafat, seara trecută, la Digi24.

Cu privire la posibile noi restricţii, Raed Arafat a declarat că economia nu va mai fi închisă complet, având în vedere că există o categorie de persoane care prezintă un risc minim: persoanele vaccinate.

"Vedem toată Europa ce face, vedem în jurul nostru care este modelul și care este situația. Majoritatea țărilor europene au restricții mult mai mari decât la noi. În ziua de astăzi, poate rămânem printre cei mai puțin restricționați, dar e clar că dacă începe să crească - și foarte multe țări se gândesc la acest aspect - ne uităm la ce impact are pe sistemul sanitar și mai ales pe secțiile de terapie intensivă. Dacă impactul este limitat și dacă vaccinații duc la limitarea impactului pe terapie intensivă - și sper să crească numărul lor, să nu mai ajungem la cazuri critice la spital - abordarea este bună. Dacă vezi că este un impact major pe spitale și pe terapie intensivă și crește și mortalitatea și începem să intrăm într-un val cum am avut la sfârșitul anului trecut, începutul acestui an, abordarea este alta", a explicat Raed Arafat.

Şeful DSU a explicat că alternativele restricţiilor există deja şi sunt puse în aplicare în ţări precum Franţa sau Grecia.

"Cert este un lucru: nimeni nu vrea să impacteze economia la maxim, adică impactul pe economie se va dori să fie cât mai mic. Asta înseamnă ca alternative gen: da, nu intră toată lumea într-un restaurant în interior, dar vaccinații vor putea să intre sau vaccinații și testații vor putea să intre - măsuri pe care le vedem în Franța, în Grecia în unele zone - va fi posibil să se întâmple", a declarat Raed Arafat la Digi24.

"Nu vreau să se ia că am spus că așa va fi, eu dau ipoteze văzând ce este în alte țări și fiind sigur că este imposibil să revenim la închideri totale și să spunem că gata, închidem restaurantele complet, închidem totul complet, când există o categorie de oameni care reprezintă un risc minor dacă intră și consumă și participă la aceste activități și atunci impactul economic este unul mai mic", a mai declarat Raed Arafat.

