Reacția lui Klaus Iohannis, după eliberarea primilor ostatici în baza armistițiului dintre Israel și Hamas

„România salută eliberarea primului grup de ostatici, inclusiv un cetăţean român şi unul de origine română, ca urmare a Acordului din Gaza. Mulţumim tuturor partenerilor pentru sprijin cerem continuarea implementării acordului, pentru returnarea celorlalţi ostatici către familii”, a scris pe X preşedintele Klaus Iohannis.

Din cele trei ostatice eliberate Doron Steinbreche are dublă cetățenie, israeliano-română, iar Romi Gonen are origini românești.

Romania welcomes the release of the first group of hostages, incl. one RO?? national&one of RO origin, following the #Gaza Agreement. We thank all partners for the support&call for continued implementation of the agreement&for the return of the remaining hostages to the families.