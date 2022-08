”Recepționera mi-a apostrofat copilul zicându-i ”măi copile, taci din gură” | Experiența unei familii într-o stațiune de pe litoral

Femeia a fost extrem de dezamăgită de condițiile pe care le-a găsit în hotel, însă a fost mulțumită de plajă și de mare.

Românii au decis să opteze pentru cu hotel de 3 stele, însă tot ce au găsit în locație nu s-a ridicat la standarde de 3 stele.

”Am fost în stațiunea Venus perioada 9-15 august. O stațiune micuță nu prea ai ce sa vizitezi, dar cum am fost doar pentru mare, a fost ok. Apa super caldă și curată, nu alge, nu mizerie, șezlongurile puse la o distanță acceptabilă, se merita sa vii cu copii, apa este foarte mică unde pot să se joace copiii liniștiți.

În schimb seara dacă ieși la masă este foarte aglomerat și la fiecare terasă muzica dată la maxim de se suprapuneau una pe alta, de nici nu-ți venea sa mai stai la masă.

Cazarea am avut-o la hotel de 3 stele unde nu am avut condiții de 3***, prosoapele nu ni le-au schimbat decât în a 3 zi de cazare la insistențele noastre lenjeria nici atât, în ultima zi pentru ca am insistat ne-au schimbat lenjeria, cu aspiratorul nu s-a dat în niciuna din zilele.

Receptionera foarte imbufnată nu prea avea chef de nimic nu tu zâmbet, nu tu amabilitate nimic, copilul se juca prin recepție iar doamna pare ca e deranjata la cel mai mic zgomot ca mi-a apostrofat copilul zicându-i ”mai copile taci din gura".

Deci în concluzie la Venus se merita sa te duci pentru apa curata, marea super frumoasa dar cazarea la hotel nu nu ne-a plăcut” a spus mămica pe un grup de recenzii.