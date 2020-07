Record de gravide în București, după starea de urgență! Cum pot mămicile din Capitală să primească 2.000 de lei

„Record de gravide in Bucuresti, dupa perioada de izolare! In lunile iunie si iulie s-au depus 5 000 de solicitari pentru stimulente financiare, in valoare de 2 000 de lei de persoana, acordate de Primaria Capitalei, pentru achitarea analizelor si tratamentelor necesare in sarcina.

Suntem alaturi de viitoarele mamici din Bucuresti pe care doresc sa le asigur ca programul 'Voucher Materna', lansat la initiativa mea in anul 2018, continua! Consider ca este un program esential pentru sanatatea tinerelor insarcinate, pentru ca acestea, cu ajutorul stimulentelor financiare acordate de noi, isi pot cumpara medicamente sau pot achita analize sau proceduri medicale esentiale, care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate si care, de cele mai multe ori, sunt inaccesibile ca pret. Este un program care s-a bucurat de un succes enorm : pana in prezent, aproape 40 000 de femei insarcinate au primit vouchere in valoare de 2.000 de lei, bugetul acestui proiect fiind de peste 11 milioane de euro!

Lunile iunie si iulie ale acestui an au reprezentat depuneri record de solicitari, fiind lunile in care s-au primit cele mai multe dosare de la debutul programului - aproape 2500 de dosare in fiecare luna de vara.”

Ce trebuie să faci să primești 2.000 de lei

”Acest fapt ne demonstreaza inca o data ca este un proiect extrem de necesar, care ajuta zeci de mii de femei sa traverseze perioada de sarcina sub atenta supraveghere a unui medic pentru ca, din pacate, sunt foarte multe cazurile in care viitoarele mamici, din lipsa de bani, nu merg la un consult de specialitate si nici nu isi fac toate analizele necesare.

• In prezent sunt circa 5 000 de dosare in analiza si procesare pentru care urmeaza sa se acorde voucherele Materna in perioada imediat urmatoare.

• Reamintim ca voucher-ul Materna București se acordă oricărei femei cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în București sau viză de reședință de cel puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după săptămâna a 10-a luna de sarcină.

In cateva zile se vor plati dosarele din iunie si imediat dupa evaluarea dosarelor din iulie vor intra la plata si acestea.

• Voucherul Materna se acordă de catre Primaria Capitalei prin DGASMB, începând cu luna iunie 2018, în baza H.C.G.M.B nr. 120/2018, modificată și completată prin HCGMB nr. 260/2018 și HCGMB nr. 824/2018, privind stabilirea unor condiții de acordare a unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale”, scrie Firea pe Facebook.