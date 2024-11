Record pe Autostrada Moldovei: 3.200 de muncitori au lucrat pentru construirea lotului 4

3.200 de muncitori au lucrat pentru construirea lotului 4 a Autostrăzii Moldovei (A7). Foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Focşani, că pe lotul 4 al Autostrăzii Moldovei, Mândreşti Munteni - Focşani, care va fi dat în circulaţie joi, constructorul a stabilit un adevărat record: peste 3.200 de muncitori cu 1.000 de utilaje fiind implicaţi pentru realizarea acestui tronson de autostradă.

"Mâine după-amiază (joi - n.red.) se va da drumul la circulaţie pe aceşti primi 11 kilometri. Aş mai adăuga un lucru extrem de important. Sunt primii 11 kilometri care au ca finanţare PNRR-ul, un program naţional de redresare şi rezilienţă care a avut şi părţile bune şi are şi părţile mai puţin bune pe care am încercat să le să le îndreptăm. Important e că s-a pornit. Avem aceşti 11 kilometri care vor fi daţi în circulaţie mâine. Avem săptămâna viitoare pentru loturile 1 şi 2, cele de la Buzău şi Râmnicu Sărat, de asemenea vor fi daţi în circulaţie. Vom avea în luna decembrie şi lotul 3, de aici, dintre Focşani şi Buzău. Şi de asemenea loturile 1 şi 2, între Ploieşti şi Buzău. (...) Să ştiţi că pe acest lot, la un moment dat, cred că s-a bătut recordul. Au fost vreo 3.200 de muncitori şi 1.000 de utilaje. Asta înseamnă forţă şi merită toate felicitările constructorul, un constructor român, un constructor care are treabă multă de acum încolo", a declarat ministrul Transporturilor.

El a subliniat că lucrările pe autostrada A7 până la Paşcani "merg foarte bine" şi că au fost depuse oferte şi pentru primul lot dintre Paşcani şi Suceava.

"Până la Bacău lucrurile merg şi sunt într-un stadiu foarte avansat. De asemenea, şi pe ceilalţi 70 şi ceva de kilometri de la Bacău la Paşcani s-a avansat foarte mult. Şi aici, pe A7, se merge foarte bine. (...) Mă bucur că săptămâna aceasta primul lot între Paşcani şi Suceava a avut termen de depunere. Există trei oferte în acest moment, pentru că ţinta noastră este să ne ducem cu Autostrada A7 până la Siret, până la graniţa cu Ucraina. Ăsta este un lucru important şi iată că primul pas a fost făcut. În câteva zile se va închide perioada de depuneri şi pentru lotul al doilea, astfel încât în aceste săptămâni de iarnă să se poată juriza de către Comisie, astfel încât să se dea câştigătorii", a explicat Grindeanu.

El a subliniat că peste două săptămâni va fi dat în circulaţie drumul expres Craiova - Piteşti.

"Domnule prim-ministru, peste două săptămâni trebuie să mergem şi în sud, fiindcă ţin neapărat să finalizăm şi drumul expres şi să-l dăm în circulaţie, de la Craiova la Piteşti. Şi acolo avem tronsoane de finalizat, pe care până la sfârşitul anului le vom da în circulaţie", a spus ministrul.

Sorin Grindeanu împreună cu premierul Marcel Ciolacu s-au aflat miercuri în Vrancea, pentru a verifica stadiul lucrărilor pe Autostrada Moldovei.