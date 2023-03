Antena 3 CNN › Actualitate › Permis de conducere digital şi noi reguli pentru şoferii teribilişti | Noi directive europene pentru Codul Rutier Permis de conducere digital şi noi reguli pentru şoferii teribilişti | Noi directive europene pentru Codul Rutier

Permis de conducere digital şi noi reguli pentru şoferii teribilişti | Noi directive europene pentru Codul Rutier

O nouă directivă europeană ar putea introduce pentru prima dată noțiunea de permis de conducere digitală accesibil prin intermediul unui telefon mobil. În plus, printre noile reguli se află și una referitoare la toleranța zero pentru conducerea sub influența băuturilor alcolice.

Sursa foto: Facebook | Poliţia Română

de Ştefan Petrică 04 Mar 2023 • 12:49