Calendar ortodox 2 mai. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Acesta s-a nascut in Alexandria, in 295 sau 296, si a primit o temeinica educatie clasica si teologica. La 24 de ani a fost hirotonit diacon de catre arhiepiscopul cetatii, Alexandru, incredintandu-i-se totodata si functia de secretar al acestuia. In aceasta calitate il insoteste pe patriarh la Sinodul de la Niceea, in 325, unde joaca un rol decisiv in combaterea arianismului si in condamnarea lui Arie.

Este ales episcop al Alexandriei, odata cu moartea Sfantului Alexandru - 8 iunie 328. Sfantul Atanasie a fost episcop pana in 373. In tot acest timp a suferit cinci exiluri, insa acestea nu l-au impiedicat sa desfasoare o bogata activitate teologica - mai ales o politica bisericeasca antiariana.

Majoritatea lucrarilor sale au ca obiect lupta pentru apararea credintei niceene. El supune argumentele exegetice si dialectice ale oponentilor sai unei analize critice, scrupuloase, dovedindu-le netemeinicia. Ajutat de vastele sale cunostinte scripturistice, teologice si filosofice, el a izbutit sa puna pe temelii solide credinta crestina ortodoxa.

Sfantul Atanasie cel Mare a murit la 2 mai 373, dupa 45 de ani de episcopat. A fost unul dintre primii episcopi nemartiri care au primit un cult public.



Tot in aceasta zi. facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Esper si Zoe, si a fiilor lor Chiriac si Teodul;

- Sfintei Matrona;

- Cuviosului Iordan;