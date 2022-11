Un român a fost amendat în Londra pentru că şi-a ajutat copilul când i-a fost rău: "Sunt devastat pentru că nu îmi permit să plătesc"

Un român, rezident în orașul englez Bracknell (Berkshire), a fost amendat după ce a oprit într-o stație de autobuz de pe aeroportul londonez Luton ca să îi ofere ajutor fiului său, în vârstă de trei ani, căruia i s-a făcut rău în maşină. Iată cum s-a întâmplat totul.

Sursa foto: Pexels

Mai exact, românul se îndrepta spre aeroportul londonez Luton pentru a-și lasa soția și soacra care trebuiau să se îmbarce într-un zbor spre România.

Pe drum însă, fiul său, în vârstă de trei ani, care era răcit, a suferit un acces prelungit de tuse, așa că românul a luat decizia să oprească puţin maşina pentru a-i aduce celui mic o sticlă de apă din portbagaj.

„Fiul meu a început să tușească din ce în ce mai tare și chiar a vomitat puțin.

Soacra mea, aflată pe bancheta din spate, lângă el, nu a putut să-l calmeze, aşa că am oprit maşină să-i dăm niște apă din portbagaj.

Nu am putut opri pe cele două benzi de pe autostradă pentru a accesa portbagajul, așa că am decis să fac o oprire rapidă în stația de autobuz de lângă Holiday Inn Express", a spus pentru The Sun, Gabriel Carp, un român rezident în orașul englez Bracknell (Berkshire).

Mare i-a fost mirarea când câteva zile mai târziu, românul a primit avizul de taxare pentru scurta sa oprire în drum spre aeroport, prin care a aflat că a fost amendat cu 55 de lire pentru staționarea făcută în stația de autobuz pentru a-şi ajuta fiul.

"Nu am ştiut că nu poți opri acolo și m-am întors direct într-o parcare din apropiere.

Acolo i-am oferit fiului meu aer curat și puțină mișcare, înainte de lunga călătorie înapoi acasă, în Bracknell”, a mai spus el sursei citate.

Firma privată de parcare care a emis amenda a fost contactată fără succes pentru eventuale comentarii, iar acum românul caută soluţii pentru a plăti amenda, potrivit jurnalemigrant.ro.

„Sunt devastat pentru că nu îmi permit să plătesc”, a mai spus acesta surselor citate.