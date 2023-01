Un român și-a așteptat mașina un an şi vrea să o vândă după o săptămână de utilizare: "Mor de nervi că e așa, am crezut că e wow"

Un român a așteptat un an să primească mașina pe care și-o dorea, însă după o săptămână de la primirea acesteia şi-a dat seama că nu îi este pe plac şi a decis să o vândă.

Sursa foto: Getty Images

"Am Dacia Spring ridicată în 12.12.2022. Ideea e că nu mă pot adapta cu ea, nu îmi place pur și simplu. I-am luat și cauciucuri all season continental clasa consum C și aderența B, preșuri cauciuc cu margine înălțată. Are 250 km mașină. Are 2 cabluri + un cablu de 25 metri prelungire ce poate stă în medii umede.

Luneta degivranta, oglinzi electrice. Pt oferte și negocieri va aștept în privat", este mesajul transmis de un român pe Facebook.

Românul vinde Dacia Spring. "Nu mă pot adapta cu ea, nu îmi place pur și simplu"

"Eu unul nu mă mulțumesc cu ea. Și am stat fix 1 an să vină și mor de nervi că e așa cum e. Din poveștile de aici am crezut că o să fie wow. Este doar pt că e kw la preț mic.

Sau poate unii fac livrări sau taxi cu ea și se rentează. Eu nu fac asta iar ca dotări mașina lasă de dorit pt anul 2022 din punctul meu de vedere", a mai scris el.

În mesajul postat pe Facebook, proprietarul mașinii a menționat că toată tranzacția cu autoturismul se va face legal și nu urmărește să facă bișniță.

"N-aveţi voie s-o vindeţi 1 an", i-a comentat cineva

"Grija mare, n-aveţi voie s-o vindeţi un an, dacă o predaţi cuiva riscaţi să luaţi o ţeapă imensă, mai sunt cazuri pe grup, căutaţi şi învăţaţi din experienţa(neplăcută) a altora".

"Se face cu contract comodat, plata pe loc. Doar aşa se vinde. M-am documentat, am discutat cu notar. Totul se perfectează legal, nu mergem pe vorbe.

Nu fac bişniţă cu maşini, dar interesul e să o vând să ma orientez la altă marcă", a scris vânzătorul.