Ce înseamnă că România e pregătită să ajute Republica Moldova "în orice scenariu" | Eugen Bădălan: "Exclus să facem asta!"

Președintele Klaus Iohannis a spus, după reuniunea B9 de la Varșovia, că România este pregătită să ajute Republica Moldova în orice scenariu.

Precizările președintelui au venit pe fondul temerilor că Rusia ar putea încerca destabilizarea Republicii Moldova la un an de la războiul din Ucraina, cu dublu scop: să mute atenția de pe situația din Ucraina, puțin sau deloc favorabilă armatei ruse, și să încerce să deschidă un nou front, prin Transnistria, unde are staționați 1.500 de militari.

Generalul (r) Eugen Bădălan, fost șef al Marelui Stat Major al Armatei, a spus la Antena 3 CNN că "sprijinul României în orice scenariu" pentru Republica Moldova nu poate însemna o intervenție armată

Bădălan a fost întrebat dacă țara noastră sau alt stat NATO ar putea interveni militar în favoarea Moldovei.

"Este exclus. Am să vă spun de ce. Pentru că am auzit inclusiv ieri un analist spunând că dacă Rusia invadează Moldova, România are dreptul să intervină militar.

Este o gravă eroare în interpretarea convențiilor internaționale, a Dreptului internațional. România, așa cum a declarat președintele României, va ajuta în orice scenariu Republica Moldova.

Dar acest ajutor poate fi doar economic, sub toate aspectele lui, sau umanitar. În niciun caz militar. Sau, dacă Republica Moldova intră în război cu Federația Rusă, poate livra un ajutor în echipamente militare.

Exact exclusă intervenția militară a României în Republica Moldova, pentru că asta ar însemna ca România, ca stat membru NATO, să intre în conflict cu Federația Rusă, în conflict armat cu Federația Rusă, fără ca teritoriul României să fie invadat, ca să ne putem bucura de prevederile Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Deci, România poate să ajute Republica Moldova economic, sub orice formă, iar militar, doar prin livrarea unor echipamente", a spus Bădălan.