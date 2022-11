Noi scumpiri ameninţă buzunarele românilor. 80% din peștele din România provine din import. Ce spun producătorii

80% din peștele din România provine din import. Și pentru ca tacâmul să fie complet, preţul peștelui a crescut cu 20% şi riscă să se scumpească şi mai tare.

România produce anual doar 20 de mii de tone de peşte, de trei ori mai puţin decât ar fi posibil.

Practic, 80% din peştele din România provine din import. Mai exact, peștele congelat adus din ţări ca Spania, Polonia şi Canada.

Asta în timp ce producătorii români nu pot să acopere necesarul din ţară.

Principalul motiv este creşterea preţurilor la energie, dar şi costurile de producţie. Conform producătorilor, peștele s-ar putea scumpi şi mai mult în următorul an, dacă nu se întreprind anumite măsuri.

"În ultimul an, peștele s-a scumpit cu circa 20-30%"

"Asta o dată, pentru că noi încă nu putem susţine, cu ce producem noi intern, încă nu putem susţine.

Tocmai de asta avem nevoie, o dată şi din partea consumatorului şi din partea retail-urilor, dar şi din partea statului să ne ajute pe partea legislativă, mai mult, încât să creștem producția.

Noi avem în plan să ne triplăm producția, poate chiar s-o facem de 10 ori, dar partea legislativ e destul de grea", spune Ghiţă Mihalache, manager magazin peşte, Tulcea.

Grea e și problema cormoranilor, înaripatele cărora ministrul Daea le declară din nou război.

"Sper să se valideze în Parlamentul României acea iniţiativă în aşa fel încât să reducem populațiile de cormorani, pentru a putea satisface consumul în România.

Am citit un e-mail al unei persoane pe care o respect şi care mă întreba de ce sunt aşa înverșunat împotriva cormoranilor că nu mi-a luat peștele din frigider, nu mi l-a luat înainte de a-l introduce în frigider am spus eu, că am frigiderul gol", a spus Petre Daea, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Frigiderul gol au și românii care nu-și permit să plătească prețul tot mai ridicat al peștelui.

"Costurile cu energia în costul total reprezintă un segment important şi atunci automat au influențat costul", spune Daniel Buhai, administrator magazin peşte.

Diferența dintre nivelul de trai se vede în răspunsurile românilor.

"Cred că mi-am luat pentru 2 săptămâni, macrou afumat, pastramă, batog. Sun ok preţurile", spune cineva

"Preţurile sunt moderate, pentru toate buzunarele", mai spune cineva.

"Preţurile sunt mai măricele", mai precizează cineva.

În topul preferințelor românilor se află crapul, păstrăvul şi şalăul.

