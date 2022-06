România la înălţime, proiect marca Antena 3 la Craiova | Evenimente de Ziua Copilului

Copiii care participă la eveniment vor avea parte de o mulţime de surprize, precum şi numeroase ateliere educative.

Printre atelierele educative la care copiii au participat s-au numărat cursuri de prim ajutor predate de o studentă în anul V la Medicină, precum şi cursuri de televiziune predate copiilor de jurnalistul Adrian Ursu în mini-studioul Antena 3, dar şi experimente de chimie şi fizică predate de "Profesorii Trăsniţi".

Antena 3 este partener și promotor al proiectului “România la Înălțime”, concept unic al seriei de evenimente organizata la Craiova în perioada 30 mai – 1 iunie 2022 în preajma Zilei Internaționale a Copilului, evenimente dedicate copiilor şi tinerilor elevi ai Municipiului Craiova sub deviza "Inspire and engage the next generation of scientific thinkers" ("Inspiră şi implică noua generaţie de oameni de ştiinţă").

În cele trei zile ale maratonului de evenimente științifice “România la Înălțime”, Teatru National “Marin Sorescu” va deveni centru al Inteligentei craiovene, zilele fiind dedicate mariilor oameni de ştiinţă români, născuţi în Craiova.

"1 iunie este o zi specială, şi nu doar pentru că este inclusă în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, cea de-a 25-a ediţie, dar este şi Ziua Internaţională a Copilului şi am încercat să acoperim cu foarte multe proiecte, spectacole, activităţi, concerte. Toţi copiii, indiferent de vârstă, au ce să facă şi cum să îşi petreacă timpul liber", a declarat Marina Andronache, şefa Serviciului Imagine din Primăria Craiova.