Romprest, reacţie după controlul de la Ministerul Finanţelor: "Primarul a declarat în fals că nu deţine documentele din contract"

"Avand in vedere ca ni s-a solicitat in mod repetat o pozitie oficiala a Compania Romprest Service SA fata de acest document, emitem urmatorul Comunicat de presa, menit a repune lucrurile in ordinea lor fireasca, legala, institutionala si procedurala.

Astfel,

1. Acest Proces verbal a fost emis in baza unei actiuni de control efectuata in perioada 23.11.2020 – 28.04.2021 la Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti, la sediul din Bulevardul Banu Manta nr.9, Sector 1, Bucuresti. Obiectivul controlului este foarte clar formulat, respectiv “verificarea obligatiei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti de realizare a unei bune gestiuni financiare […]”.

Acest document, emis in urma unui control la o institutie publica, in forma in care a fost intocmit si semnat, nu este opozabil Compania Romprest Service SA.

2. La o lectura, chiar superficiala, a documentului, se remarca formularile Echipei de inspectie referitor la documentele pe baza carora isi intemeiaza constatarile, dintre care redam cu titlu de exemplu“invederand ca actiunea de control a fost efectuata in baza documentelor predate de S1MB [...] S1MB a refuzat sa prezinte organului de control [...]” (vezi facsimil).

Comunicatul integral al companiei Romprest poate fi descărcat aici.

"Reiese foarte clar ca, S1MB (Sectorul 1) prin Primar, a declarat, sub sanctiunea declaratiei in fals, ca nu detine o serie de documente ale contractului (e.g. propunerea financiara, dosarul achizitiei publice), documente care: (i) au facut obiectul procedurii de atribuire organizate de insasi autoritatea pe care o reprezinta, in baza careia s-a adjudecat contractul si (ii) au fost depuse de catre Romprest in cadrul actelor administrate in probatiune instantelor de judecata care au fost investite cu solutionarea unor actiuni judiciare avand acelasi obiect cu cel al actiunii de control finalizate prin acest Proces verbal.



Faptul ca Primaria Sector 1 nu detine aceste documente, in cazul in care declaratia Primarului (vezi facsilimil) nu se dovedeste a fi doar o sustragere de la asigurarea documentelor solicitate la control, reprezinta o culpa grava a Autoritatii asa dupa cum se constata si de catre Echipa de control care retine ca "nedetinerea dosarului, cu nerespectarea legii, sau refuzul de a il prezenta, nu poate avea alta motivatie decat aceea de a impiedica verificarea legalitatii si regularitatii operatiunilor de pregatire si derulare a procedurii de atribuire in baza careia a fost incheiat contractul" (vezi facsimil). Autoritatea nu poate invoca, in nicio circumstanta, propria culpa, tar aceste aspecte de nelegalitate nu vizeaza in niciun fel vreo culpa a operatorul serviciului delegat, Compania Romprest Service SA", se mai arată în documentul Romprest.

