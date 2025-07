Nicuşor Dan, după întâlnirea cu preşedintele Austriei: Am discutat ca toți muncitorii români de aici să aibă drepturile respectate

Preşedintele României îşi va încheia vizita în Austria sâmbătă, 26 iulie. Sursa foto: captură video Facebook / @Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a dezvăluit vineri seara, în cadrul conferinţei de presă de la Salzburg, care au fost principalele subiecte discutate cu Preşedintele Alexander Van der Bellen. Consolidarea relaţiilor dintre ţara noastră şi Austria, exploatarea gazelor din Marea Neagră, dar şi extinderea Uniunii Europene, prin acceptarea cererilor depuse din partea Republicii Moldove şi a Ucrainei au fost analizate intens de cei doi şefi de stat. Totodată, Nicuşor Dan a mai precizat că s-a asigurat că românii care trăiesc în Austria au toate drepturile respectate.

În timpul declaraţiilor, Preşedintele României a mulţumit omologului său austriac pentru susţinerea pe care o oferă României în cadrul aderării sale la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

"(...). Am apreciat şi am dat foarte repede curs acestei inviaţii, pentru că, după o perioadă relativ... să-i spunem tensionată între ţările noastre, e momentul să începem un nou capitol în relaţia noastră bilaterală şi mă bucur că discuţiile de azi au fost în această direcţie. De asemenea, ştiţi că mă voi întâlni mâine şi cu domnul cancelar Christian Stocker.

O direcţie în care am discutat despre aprofundarea legăturilor noastre este regiunea Dunării, care este o oportunitate economică pentru toate ţările riverane. Am discutat, bineînţeles, despre relaţia noastră economică actuală. Aşa cum domnul preşedinte a spus, companiile austriece au o prezenţă importantă în economia noastră şi asta nu a fost doar dezvoltare, a fost şi transfer de bune practici, de cunoştinţe către economia noastră şi ne-a dus în punctul în care suntem astăzi.

În ultimii 10 ani, schimburile comerciale au crescut cu 60% şi ne apropiem de 6 miliarde de euro în momentul acesta. Dar există un mare potenţial de creştere. Există, în primul rând, pentru că această chestiune este esenţială pentru securitatea europeană – chestiunea energiei. Şi, după cum ştiţi, România va exploata gaz din Marea Neagră începând de peste doi ani şi una dintre companiile care este parte din echipa de companii care exploatează este compania austriacă OMV. Există potenţial de dezvoltare a relaţiilor economice şi în zona financiar-bancară. De asemenea, în zona de tehnologii de vârf", a afirmat şeful statului în cadrul conferinţei de presă din Salzburg.

Ulterior, Nicuşor Dan a mai făcut următoarele precizări: "Ăsta este şi mesajul pe care l-am adresat în această dimineaţă la Forumul de Afaceri al industriaşilor din Salzburg. Am discutat despre comunitatea românească din Austria. Am mulţumit pentru faptul că această comunitate este integrată în societatea austriacă şi, bineînţeles,

am discutat despre colaborarea între noi pentru ca toţi lucrătorii români, indiferent de domeniul de activitate, să aibă o protecţie a drepturilor lor.

Am discutat din nou conex cu chestiunea economică de aderarea României la OCDE. Am mulţumit Austriei pentru susţinerea acestui proces, pe care sperăm să-l terminăm la finalul anului viitor. Să fie o garanţie în plus pentru România şi pentru firmele străine care doresc să investească în România.

Am discutat despre războiul din Ucraina, adică despre agresiunea Rusiei şi am discutat şi de războiul hibrid pe care Rusia îl desfăşoară împotriva statelor noastre şi a statelor europene. Am discutat de interesul nostru comun ca Uniunea Europeană să se extindă atât în zona Mării Negre: Moldova, Ucraina, cât şi în Balcanii de Vest. Asta ar însemna o dezvoltare economică şi un plus de securitate pentru ţările noastre".

Liderul de la Bucureşti a dezvăluit şi că a discutat cu omologul său din Austria despre proiectele privind reconstrucţia Ucrainei, invadată de armata rusă în urmă cu mai bine de trei ani.

"Am discutat despre viitoarea reconstrucţie a Ucrainei şi de oportunităţile, pe care poziţia României le oferă – Portul Constanţa ... Dunărea care ne uneşte şi autostrada care ne va uni foarte curând.

Am discutat despre zona Mării Negre din pespectivă de securitate, dar şi din perspectiva de dezvoltare economică, interconectare şi energetică. Şi... toate lucrurile pe care le-am menţionat ne dau argumente pentru a fi optimişti în colaborarea noastră viitoare, drept pentru care mulţumesc încă o dată pentru invitaţie şi pentru discuţia foarte consistentă pe care am avut-o", a spus Nicuşor Dan în timp ce şi-a îndreptat privirea spre Preşedintele Federal Alexander Van der Bellen.

Beneficiile pe care Austria le va avea când va începe exploatarea gazelor din Marea Neagră

Un jurnalist român i-a întrebat pe cei doi şefi de stat dacă au vorbit despre Neptun Deep şi care sunt, de fapt, beneficiile concrete pe care Austria le va avea când va începe exploatarea în Marea Neagră.

"Austria este o ţară foarte interesată de piaţa românească, după cum spuneam... este evident. Dacă nu, nu am fi pe locul doi în rândul investitorilor în România, vrem să continuăm acest trend din diferite motive. Cum să spun... nu este o coincidenţă că OMV este unul dintre aceşti investitori şi că contribuie la piaţa românească alături de activitatea de exploatare a gazului şi a petrolului, ci că îşi doreşte să investească şi în energie regenerabilă: în fotovoltaice, de exemplu", a declarat Preşedintele Federal Alexander Van der Bellen.