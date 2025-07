În Laponia sunt 30 de grade. Renii lui Moș Crăciun se deshidratează rapid și elfii se tem de insolație

Nu doar Moș Crăciun și renii săi se luptă cu temperaturile ridicate. Laponia este cunoscută ca destinație turistică răcoroasă – dar anul acesta, vizitatorii sunt surprinși. Foto: Facebook.com/ Visit Rovaniemi

Căldura extremă a ajuns până în satul lui Moș Crăciun, Rovaniemi. Moșul, renii și elfii se topesc sub un val de căldură de 15 zile, care a doborât toate recordurile de temperatură înregistrate până acum, relatează BBC. Renii trebuie adăpați frecvent, deoarece sunt în pericol de deshidratare, elfii se tem de insolație, iar Moșul stă mai mult în atelierul său și iese afară abia după ora 18:00. Turiștii sunt șocați: au venit cu bagajele pline de pulovere, pregătiți pentru vreme rece, și stau în tricouri, la umbră.

O echipă BBC a mers în Rovaniemi pentru a vorbi cu Moș Crăciun despre cum se adaptează la noile temperaturi record.

„Aveți grijă ca renii să aibă suficientă apă – și nu uitați să beți și voi un pahar la fiecare oră”, le- a amintit Moș Crăciun unui grup de elfi ocupați să pregătească cadourile pentru Crăciunul viitor, în timp ce Laponia se topește sub un val de căldură record.

15 zile cu temperaturi peste 30 de grade în Laponia

Nu în fiecare zi Moș Crăciun trebuie să-și avertizeze elfii în legătură cu pericolele insolației, însă vara aceasta nordul Finlandei a înregistrat temperaturi în jur de 30°C zile la rând.

Cât despre Moș, el preferă să stea în casă aproape toată ziua – costumul lui roșu, căptușit cu blană, este foarte călduros.

„Ies doar seara, după ora 18:00, la o baie în lacul din pădure, când vremea începe să se mai răcorească. Desigur, o vară fierbinte poate fi plăcută pentru unii, dar eu prefer frigul și zăpada. Iarna e mai bună”, a spus Moșul.

Căldura extremă afectează și celebrii reni din Laponia.

Cunoscuți în întreaga lume ca animalele de tracțiune ale saniei lui Moș Crăciun, renii din această regiune se plimbă liber prin păduri și munți. Dar, fiind asaltați de țânțari – care prosperă în condiții de căldură – renii fug acum spre șosele și sate în căutarea unui refugiu.

„Pentru reni, singura opțiune ar fi să urce la altitudini mai mari, unde bate vântul, dar în Laponia finlandeză cea mai mare altitudine este de doar 1.000 m”, spune prof. Weller.

El adaugă că, din cauza valurilor de căldură din ce în ce mai frecvente și mai lungi în Arctica, „ciobanii de reni ar putea ajunge să construiască adăposturi mari pentru a le oferi umbră animalelor”.

Nu doar Moș Crăciun și renii săi se luptă cu temperaturile ridicate. Laponia este cunoscută ca destinație turistică răcoroasă – dar anul acesta, vizitatorii sunt surprinși.

„E groaznic de cald aici – 30°C mă omoară. Am venit ca să scap de căldură. Mă așteptam la o vreme mult mai rece și am împachetat greșit. Am doar un tricou cu mânecă scurtă – îl port în fiecare zi.”, a spus Silvia, o turistă din Praga, aflată în satul de vacanță al lui Moș Crăciun din Rovaniemi.

Nici nu ajută faptul că, în Rovaniemi, zilele durează acum 20 de ore, iar soarele strălucește până bine după ora 23:00 – menținând temperaturile ridicate.

Ascunsă la umbră în Santa Park, Adita din Londra a spus că se aștepta la temperaturi sub 20°C.

„Abia pot ieși din umbră, simt că iau foc când ies. Ceva similar se întâmplă și în Marea Britanie, dar sunt foarte surprinsă să văd așa ceva la Cercul Polar. Gheața și zăpada sunt parte esențială a acestui parc de distracții și a întregii Laponii.”, a adăugat ea.

Elina, o elfă care lucrează la oficiul poștal al lui Moș Crăciun, este și ea îngrijorată de viitorul iernilor în Laponia: „Mă întreb dacă valurile de căldură au devenit noua normalitate.”

Ultimul val de căldură din Finlanda a fost în 1972

După o primăvară și un început de vară neobișnuit de reci și ploioase, întreaga Finlandă – inclusiv extremul nord al Laponiei, la 500 de kilometri deasupra Cercului Polar – a fost brusc cuprinsă de un val de căldură persistent.

Până pe 25 iulie, valul de căldură din Rovaniemi va fi durat 15 zile.

În Finlanda, un val de căldură este definit ca o perioadă de cel puțin trei zile consecutive în care temperatura maximă zilnică depășește 25°C.

Meteorologul Jaakko Savela de la Institutul Meteorologic Finlandez explică faptul că, în Laponia, unde temperaturile de peste 30°C sunt extrem de rare, valuri de căldură ca acesta sunt excepționale.

„Ultima dată când Laponia finlandeză a avut un val de căldură la fel de lung a fost în 1972”, a spus Savela. Dar chiar și acela a durat doar 12 până la 14 zile, în funcție de locație.

„Se bat recorduri”, a spus el.

Căldura extremă, o consecință a schimbărilor climatice

Mai multe stații meteo din Laponia au înregistrat cele mai lungi valuri de căldură de la începutul măsurătorilor.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată în acest val de căldură – 31,7°C – a fost măsurată în două locații, Ylitornio și Sodankylä, la începutul acestei săptămâni. Aceasta este cu aproximativ 10°C peste media sezonieră pentru Laponia.

Valul de căldură a stârnit din nou îngrijorări privind ritmul accelerat al schimbărilor climatice în Arctica, regiune care se încălzește de 4–5 ori mai repede decât restul Planetei.

Savela a spus însă că acest val de căldură prelungit nu a fost cauzat direct de schimbările climatice. Totuși, el a adăugat: „Schimbările climatice au avut un impact: fără ele, temperaturile din ultimele două săptămâni ar fi fost mai scăzute.”

Profesorul Jeff Weller, titularul Catedrei de Cercetare Arctică la Universitatea din Oulu, este de acord.

Valurile de căldură și evenimentele meteorologice extreme din timpul verii și iernii au devenit atât de frecvente, încât ele nu pot fi explicate decât prin schimbări fundamentale ale sistemului climatic.

„Peste tot în lume, în fiecare zi, schimbările climatice se manifestă prin valuri extreme de căldură și evenimente extreme de precipitații. Amprenta schimbărilor climatice este peste tot în jurul nostru.”, a spus profesorul Weller.

Potrivit Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice al ONU, valurile de căldură sunt tot mai frecvente din cauza încălzirii globale cauzate de activitatea umană.

Se estimează că vremea extrem de caldă va deveni mai frecventă – și mai intensă – pe măsură ce planeta continuă să se încălzească.