Ursula von der Leyen merge în Scoția să îl convingă pe Trump să renunțe la tarifele impuse UE

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că va avea o întâlnire oficială cu președintele american Donald Trump, în Scoția, pentru a discuta despre acordul comercial.

Cele două părți urmăresc să încheie un acord comercial înainte de termenul limită de 1 august, dată la care, în caz contrar, vor intra în vigoare tarife de 30% la exporturile blocului, notează Bloomberg.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.