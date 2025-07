Donald Trump anunță tarife de 30% pentru Uniunea Europeană de la 1 august. Ce i-a scris Ursulei von der Leyen

Președintele SUA Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială, impunerea unor tarife de 30% pentru Uniunea Europeană începând cu data de 1 august.

Trump a publicat o scrisoare pe care i-a trimis-o președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Este o mare onoare pentru mine să vă trimit această scrisoare, deoarece demonstrează puterea și angajamentul relației noastre comerciale și faptul că Statele Unite ale Americii au fost de acord să continue colaborarea cu Uniunea Europeană, în ciuda faptului că avem unul dintre cele mai mari deficite comerciale cu dumneavoastră. Cu toate acestea, am decis să mergem mai departe, dar numai cu un COMERȚ mai echilibrat și mai echitabil. Prin urmare, vă invităm să participați la economia extraordinară a Statelor Unite, de departe piața numărul unu din lume. Am avut ani de zile să discutăm despre relația noastră comercială cu Uniunea Europeană și am ajuns la concluzia că trebuie să ne îndepărtăm de aceste deficite comerciale pe termen lung, mari și persistente, generate de politicile și barierele comerciale tarifare. Din păcate, relația noastră a fost departe de a fi reciprocă. Începând cu 1 august 2025, vom percepe Uniunii Europene un tarif de doar 30% pentru produsele UE trimise în Statele Unite, separat de toate tarifele sectoriale”, a scris Trump.

Potrivit președintelui SUA, „cifra de 30% este mult mai mică decât cea necesară pentru a elimina disparitatea deficitului comercial pe care o avem cu UE.”

„După cum știți, nu va exista niciun tarif dacă Uniunea Europeană sau companiile din UE decid să construiască sau să fabrice produse în Statele Unite și, de fapt, vom face tot posibilul pentru a obține aprobări rapid, profesional și în mod curent - cu alte cuvinte, în câteva săptămâni”, a mai scris acesta.

De asemenea, acesta cere Uniunii Europene să permită „accesul complet și deschis la piață pentru Statele Unite, fără a ne fi perceput niciun tarif, în încercarea de a reduce deficitul comercial mare.”

„Dacă, din orice motiv, decideți să vă creșteți tarifele și să luați măsuri, atunci, indiferent de cifra cu care alegeți să le creșteți, va fi adăugată la cele 30% pe care le percepem. Vă rugăm să înțelegeți că aceste tarife sunt necesare pentru a corecta mulții ani de politici tarifare și netarifare ale Uniunii Europene, precum și barierele comerciale, care cauzează deficitele comerciale mari și nesustenabile împotriva Statelor Unite. Acest deficit reprezintă o amenințare majoră la adresa economiei noastre și, într-adevăr, a securității noastre naționale”, spune Trump.

„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră ca partener comercial pentru mulți ani de acum înainte. Dacă doriți să deschideți piețele comerciale închise până acum către Statele Unite și să eliminați politicile tarifare și netarifare și barierele comerciale, vom lua în considerare, probabil, o ajustare a acestei scrisori. Aceste tarife pot fi modificate, în creștere sau în scădere, în funcție de relația noastră cu țara dumneavoastră. Nu veți fi niciodată dezamăgiți de Statele Unite ale Americii”, își încheie acesta mesajul.

Uniunea Europeană își dorea tarife de 10% din partea Statelor Unite, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Tot sâmbătă, Trump a anunțat tarife de 30% și pentru Mexic.