Ruby, pe patul de spital! A ajuns în scaun cu rotile

Ruby a publicat recent câteva fotografii din spital, însă nu a dat prea multe detalii despre ce i se întâmplă. Totuși, a ținut să își liniștească fanii, declarând că nu are nicio problemă, în afară de cele pe care și le face singură.

„Bună, ce mai ziceți prieteni? Nu vă îngrijorați pentru mine! Sunt bine, sănătoasă, nu am absolut nicio problemă, decât cele pe care mi le fac singură. Eu mereu când am probleme, am pentru că mă ocup. Le fac, le provoc, sunt problematică, dar apreciez grija voastră. Fiți bine! Și voi, și eu! Singura mea problemă reală acum este că nu am voie să beau suc, pot să beau doar apă. Și pentru mine sucul e viață, sucul e combustibilul meu!”, a spus Ruby pe pagina ei de Instagram.

”Pa, prieteni! Ne vedem când... mă trezesc!”

”Azi merg cu papa mobilul, face cinste papa? Ia uite-mă! Eu pot să merg și pe picioarele mele, dar cică nu am voie! Merg să o văd pe doamna doctor! Sper că îmi zice că am voie să beau suc acum, în timpul intervenției vreau să îmi pună o perfuzie cu suc și după. Pa, prieteni! Ne vedem când... mă trezesc!”, a mai spus Ruby.