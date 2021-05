Fiul medicului Mihai Craiu a venit special în România să se vaccineze. Dr. Gheorghiță l-a imunizat cu serul de la J&J

Diagnosticat cu mulți ani în urmă cu afecțiuni de tip astmatic, el a traversat momente grele, amplificate de pandemia de COVID-19, dar rămâne încrezător.

Cu atât mai mult cu cât fiul medicului Mihai Craiu este conștient că are un aliat împotriva acestui inamic invizibil, care a făcut milioane de

victime la nivel mondial – virusul SARS-CoV-2. Este vorba de vaccin.

Tânărul are multe planuri de viitor și mult curaj. Își dorește să se întoarcă în România, după finalizarea studiilor. Știe că se pot realiza lucruri frumoase și la noi.

El a încercat să se vaccineze în Marea Britanie, însă nu a reușit să se programeze. Astfel, a decis să vină special în acest weekend în țară, pentru a se alătura persoanelor care deschid drumul spre normalitate: pentru a se vaccina astăzi împotriva COVID-19 în cadrul Maratonului. Cel care l-a imunizat este chiar medicul Valeriu Gheorghiță.

Dr. Mihai Craiu, explicații despre vaccinarea anti-COVID a copiilor: "Teoretic, eficacitatea este 100%"

Vaccinul Pfizer pentru copiii între 12-15 ani a fost autorizat, însă părerile părinţilor sunt împărţite. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu” din Bucureşti, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre ce trebuie să știe părinții care vor să își imunizeze copiii cu vaccinul împotriva COVID-19.

Prezent la maratonul de vaccinare de la Sala Palatului din Bucureşti, medicul Mihai Craiu, a vorbit vineri, în cadrul emisiunii "În faţa naţiuni" de la Antena 3, despre cât de importantă vaccinarea anti-COVID a copiilor peste 12 ani din România.

"Situaţia este cea care a fost publicată în The New England Journal of Medicine şi cea în baza căreia, autorităţile de Sănătate Publică din Canada şi SUA, au luat anterior Europei decizia de a permite vaccinare adolescenţilor între 12 şi 15 ani.

Părinţii trebuie să ştie că aceste date sună în felul următor. Au fost înrolaţi peste 2.200 de copii în acest studiu, jumătate dintre ei au primit vaccinul şi în perioada de supraveghere, toate cele 16 cazuri de îmbonăvire cu maladie COVID-19, au fost observate la acei adolescenţi care au primit vaccinul în braţul placebo, nu vaccinul activ, aşa că putem să spunem că teoretic, eficacitatea este 100%. În viaţa reală, foarte probabil, când o să fie extrem de mulţi adolscenţi vaccinaţi, o să vedem că nu e 100%.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal