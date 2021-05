Dr. Mihai Craiu, explicații despre vaccinarea anti-COVID a copiilor: "Teoretic, eficacitatea este 100%"

Prezent la maratonul de vaccinare de la Sala Palatului din Bucureşti, medicul Mihai Craiu, a vorbit vineri, în cadrul emisiunii "În faţa naţiuni" de la Antena 3, despre cât de importantă vaccinarea anti-COVID a copiilor peste 12 ani din România.

Dr. Mihai Craiu, medic pediatru: "Teoretic, eficacitatea este 100%"

"Situaţia este cea care a fost publicată în The New England Journal of Medicine şi cea în baza căreia, autorităţile de Sănătate Publică din Canada şi SUA, au luat anterior Europei decizia de a permite vaccinare adolescenţilor între 12 şi 15 ani.

Părinţii trebuie să ştie că aceste date sună în felul următor. Au fost înrolaţi peste 2.200 de copii în acest studiu, jumătate dintre ei au primit vaccinul şi în perioada de supraveghere, toate cele 16 cazuri de îmbonăvire cu maladie COVID-19, au fost observate la acei adolescenţi care au primit vaccinul în braţul placebo, nu vaccinul activ, aşa că putem să spunem că teoretic, eficacitatea este 100%. În viaţa reală, foarte probabil, când o să fie extrem de mulţi adolscenţi vaccinaţi, o să vedem că nu e 100%.

Craiu: "Adolescenții sunt a doua categorie ca frecvență a îmbolnăvirii"

Pot să vin cu nişte ştiri de ultimă oră, optimiste. Aş da exemplul statului Texas din Statele Unite, care este practci, al treilea mare sistem educaţional din SUA şi unde şcolile au fost şi ele închise, ca şi la noi, şi unde autorităţile locale şi-au propus vacinarea adolescenţilor, iar în aceste două săptămâni, din 13 mai de când a început vaccinarea adolescenţilor în Texas, au fost vaccinaţi peste 100.000 de adolescenţi. De aceea încurajez părinţii să se uite la ştiri şi vor vedea că din Texas nu vin date de alarmă despre starea de sănătate a acestor adolescenţi. Trebuie să ştim că adolescenţii după adulţii cu vârstă între 29 şi 45 de ani, sunt a doua categorie ca frecvenţă a îmbolnăvirii cu noul coronavirus.

De ce? Pentru că merg evident în colectivitate, pentru că au un stil de viață un pic mai risant decât copii cu vârstă mult mai mică și pentru că e normal să ajungă din nou la școală fizic. De aceea, cred că decizia pe care trebuie să o ia părinții și cu acordul adolescenților, pentru că nu trebuie să presupunem că alegerea părintelui este și a adolescentului. Uneori, poate să fie invers, adică să doreasă adolescentul și să nu dorească părintele. Cred că vom avea niște luni în față în care va trebui schimbată paradigma de comunicare și va trebui să învățăm să comunicăm și altfel decât discutând despre frică și riscuri, ci despre oportunități și libertăți. Adolescenții cred că și-ar dori să mergă la Untold și Neversea", a spus Mihai Craiu în cadrul emisiunii "În faţa naţiunii" prezentată de Sabina Iosub.

