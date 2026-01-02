Loredana Groza şi-a condus tatăl pe ultimul drum. Mesaj emoţionant transmis de Mihai Gâdea: Mai vedem astfel de oameni doar prin cărţi

Loredanei Groza și-a condus astăzi, 2 ianuarie, tatăl pe ultimul drum, înconjurată de zeci de prieteni, rude și alți oameni apropiați. La slujba de înmormântare a fost prezent și Mihai Gâdea, CEO-ul Antena 3 CNN, care a vorbit cu emoție despre legătura specială creată între familiile lor în ultimele luni.

Loredana Groza trece prin momente grele după ce și-a pierdut tatăl.

Vasile Groza era internat în stare critică la spital, de mai multe săptămâni.

În cursul zilei de ieri, artista a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit.

Astăzi, 2 ianuarie, familia, prietenii și apropiații și-au luat rămas-bun de la Vasile Groza, în cadrul ceremoniei de înmormântare care a avut loc la Cimitirul Bellu din Capitală.

Printre cei prezenți la slujba de înmormântare s-a numărat și Mihai Gâdea, CEO-ul Antena 3 CNN, care a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu Loredana Groza și familia artistei.

„Pe Loredana o cunosc deja de niște ani și suntem, cred, foarte buni prieteni. Am fost alături în diverse momente importante în viețile noastre. Ce cred însă că ne-a făcut să fim atât de aproape sufletește unii de alții este faptul că tatăl Loredanei, domnul Vasile, de care ne despărțim astăzi, a împărțit același salon de spital cu mama mea. În ultimele trei luni de zile, dânsul era vizavi de patul mamei mele și asta a făcut ca să ne întâlnim în această suferință. Când eu mergeam la spital sau familia mea să fim cu mama, să ne rugam pentru ea, făceam același lucru și pentru domnul Vasile și viceversa.

Un om remarcabil și atunci când ne uităm la Loredana și ne întrebăm de ce este ea o mare artistă și de ce este un om remarcabil, dincolo de faptul că este una din cele mai mari artiste pe care le-a avut vreodată toată România, și cei care o cunosc personal știu că este unul dintre cei mai buni oameni, un om așa cum foarte rar întâlnești, ei bine, e un răspuns.

Răspunsul este în cine a fost tatăl ei. Întotdeauna când vezi pe cineva de o foarte bună calitate, acolo e un răspuns: la părinți. Iar domnul Vasile și, sigur, mama Loredanei sunt și oameni remarcabili.

Un poet, un mare poet, un mare domn, foarte rar întâlnești acest gen de atitudine și un fel de a fi care, astăzi, cred că mai vedem astfel de oameni doar prin cărți... generos, bun și atent cu toată lumea și cum se zicea astăzi, nu cred că a supărat pe nimeni niciodată. Cu aceste gânduri am venit astăzi aici și, desigur, să fiu împreună cu familia pe care o iubesc foarte mult și pe care îi prețuiesc enorm pe toți”, a mărturisit Mihai Gâdea.