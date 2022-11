IPG Health, alianţă strategică cu Brain & Heart Communications pe piaţa din România

IPG Health, cea mai mare rețea globală de comunicare și marketing medical, formează o alianță strategică cu Brain & Heart Communications din România, pentru a oferi sprijin clienților globali în extinderea business-ului pe piețele din România și din Europa Centrală și de Est.

Ca urmare a afilierii, agenția se numește MCCANN HEALTH BRAIN & HEART.

Colaborarea strategică adaugă expertiza extinsă, resursele specializate și dimensiunea globală a business-ului IPG Health la experiența vastă în comunicare medicală integrată a agenției locale. Procesul de afiliere este parte din demersul mai larg al IPG Health de a oferi cele mai potrivite resurse și expertiză clienților săi.

"Parte din frumusețea IPG Health este diversitatea de agenții din rețeaua fără rival pe care am reușit să o creăm la scară globală. Europa Centrală și de Est este o piață cu potențial de creștere foarte important pentru clienții noștri globali iar prin afilierea McCann Health Brain & Heart vom reuși să contribuim la dezvoltarea business-ului clienților noștri în regiune", a declarat Saturnino Izquierdo, President of Global Client Solutions for Intenational Markets pentru IPG Health.

Cu sediul în București, McCann Health Brain & Heart este condusă de Ruxandra Vasilescu, un veteran al industriei de comunicare și advertising, cu peste 16 ani de experiență.

Ruxandra a făcut parte din proiectele globale McCann Health începând din anul 2015 și are un palmares de peste 70 de premii locale și internaționale, inclusiv în cadrul Cannes Lions Health.

"Viziunea noastră este de a crea comunicarea medicală integrată de care este nevoie în CEE pentru adopția și lansarea de noi produse, tehnologii sau servicii de sănătate. Echipa este definită de o ‚obsesie sănătoasă’ de a transforma oportunitățile de business în acțiuni de informare, educare și engagement al publicului", declară Ruxandra Vasilescu, Managing Director.

"Suntem mândri de campaniile de comunicare medicală create de-a lungul timpului, de parteneriatele cu asociațiile de profesioniști în domeniul sănătății și de colaborările cu centre de inovație, ONG-uri și asociații de pacienți", adaugă aceasta.