Medic-șef la urgențe, despre consecințele tratamentului minune al dr. Groșan: "Pacientul ajunge să moară în 15 minute de la prezentarea la UPU"

Teama de medic face ca secțiile de Terapie Intensivă să fie pline. Pacienții se prezintă prea târziu la spital în caz de COVID și din păcate medicii nu mai au cum să îi salveze. Medicii trag un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe toți cei care au simptome de coronavirus, să contacteze un medic la primul semn de boală. Astfel ei vor putea fi salvați.

"Pacientii cred că mor la câteva zile după ce primesc oxigen"

"Fenomenul este de mai multe saptamani. Pot sa spun ca picatura care a umplut paharul a fost Flavia (n.r. dr. Flavia Groșan), insa am mai avut cateva situatii si inainte. Pacientii care refuza oxigenul cred ca vor muri exact din acest motiv. Este o relationare extrem de simplista: un pacient primeste oxigen si dupa cateva zile moare. Atunci ei considera ca oxigenul conduce la aceasta evolutie. Din pacate, atitudini ca cea a Flaviei provoaca mari pagube. Insa au mai fost si alti carcotasi de-a lungul timpului care au incercat sa conteste protocoalele sau anumite scheme terapeutice care contin si oxigen.



Flavia este prima care spune la modul concret ca oxigenul determina edemul cerebral. Eu nu vreau sa analizez aceste puncte de vedere care sunt gresite din punct de vedere medical, insa vedem ca pacientii nu vin la spital decat in ultimul moment", mai arata medicii implicati in tratarea COVID-19.

Este prima dată când pacientul ajunge să moară în 15 minute de la prezentarea în UPU

"Si este prima data de cand lucrez in medicina de urgenta, in ultimii 30 de ani, cand pacientul ajunge sa moara in 15 minute de la prezentarea in UPU. Avem extraordinar de multi pacienti care mor la intrarea in UPU. Pentru ca au stat acasa pana nu au mai putut.



Sunt pacienti care vin in stare grava si nu se mai poate face nimic pentru ei, vin dupa zile in sir de tratament apoi decedeaza in spital. Sau sunt pacienti care refuza tratamentele pentru ca au auzit ei ca acelea le fac rau", a spus medicul Hadrian Borcea pentru ziare.com.

