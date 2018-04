Nutriționistul Mihaela Bilic demontează tot ce știam până acum despre brânză. Care este cantitatea corectă pe care trebuie să o consumăm

Foto: Facebook/Mihaela Bilic

Multe persoane se întreabă dacă brânza îngraşă. Este un aliment pe care îl consumăm în oricare parte a zilei şi în diferite combinaţii. Află ce spune nutriţionistul Mihaela Bilic despre brânză, dacă îngraşă sau nu.

“Am să iau ca exemplu brânza, că tot e sezonul caşului proaspăt. Fiind o mare iubitoare de brânză, în toate formele, culorile şi gradele de mucegăire, nu m-am putut abţine din a remarca faptul că toţi mâncăcioşii, pofticioşii şi gurmanzii au o slăbiciune pentru brânză.

Ba mai mult, mi-am permis de la mine putere să împart consumatorii în două categorii: unii care iubesc carnea şi alţii care iubesc brânza.

Am mai spus-o, dar o repet: brânza îngraşă iar porţia corectă este jumătate din cea de carne, adică maxim 70 g pentru telemea şi numai 30-35g când vine vorba de parmezan, caşcavaluri şi brânză „împuţită”.



Eu consider că viaţa are mai mult gust pentru că există brânza, şi asta înseamnă că e şi mai greu să te abţii din a consuma tot felul de preparate care o includ, de la sandvişuri calde la pizza, paste, legume gratinate, sosuri pentru friptură sau banala telemea cu roşii’’, a scris nutriţionistul, într-un mesaj postat pe Facebook.