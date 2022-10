Profesorul Alexandru Vlad Ciurea: "Am avut depresie. Creierul meu s-a clătinat" | Cum s-a salvat cunoscutul neurochirurg

Alexandru Vlad Ciurea, specialist în Neurologie, spune că s-a luptat cu depresia în urmă cu câţiva ani.

Sursa foto: Prof Univ Dr Alexandru Vlad Ciurea/ Facebook

"Am avut odată, vreo două luni", a spus neurologul Alexandru Vlad Ciurea, duminică, la emisiunea "De-a viaţa ascunselea".

Întrebat cum a jonglat atunci cu optimismul de acum, Vlad Ciurea spune că s-a autoeducat.

"M-am autoeducat. Am vorbit tare, dar m-am plimbat așa de nebun și așa am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate. Trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies!

Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem.

Și munca m-a scos. Munca m-a scos din impas", a dezvăluit Vlad Ciurea, duminică, la Antena 3 CNN.

"Intrând în acest circuit de activitate, realmente lași depresia, lași toate cele rele şi mergi înainte. Așa am ieșit", a mai spus Vlad Ciurea.

Copiii îşi schimbă comportamentul atunci când mama e copleşită, avertizează Alexandru Vlad Ciurea. "Păstrați-vă calmul, că dacă ne agităm este și mai prost și pentru noi, individual, și în grup, cât și pentru țara asta.

Trebuie să ne păstrăm calmul și acasă, și la serviciu", a punctat prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.