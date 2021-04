Surse: Florin Cîțu propune revocarea ministrului Vlad Voiculescu

Surse politice susțin pentru Antena 3 că premierul Florin Cîțu și-ar dori revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății.

Premierul Florin Cîțu s-a întâlnit în această dimineață cu vicepremierul Dan Barna, fiind extrem de nemulțumit de scandalurile în lanț din jurul Ministerului Sănătății.

Potrivit informațiilor noaste, premierul Cîțu și-ar dori să îi propună președintelui Iohannis revocarea din funcție a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, informație care este confirmată atât pe surse guvernamentale, cât și surse din cadrul ministerului Sănătății.

Știm de altfel tensiunea care există în acest moment la nivelul Guvernului și ce a anunțat premierul chiar sâmbătă când cerea onoare din partea celor care au greșit în toată această perioadă. Vorbim de gestionarea situațiilor de criză cu care s-a confruntat ministerul Sănătății.

Premierul Florin Cîțu: Astăzi, 14 aprilie, i-am înaintat domnului Președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sănătății. Totodată, am decis demiterea din funcția de secretar de stat la ministerul Sănătății a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi.

Barna ar prelua interimatul

Nu știm încă dacă Vlad Voiculescu va fi demis sau își va depune demisia de onoare. Dan Barna este cel care ar prelua interimatul de la Ministerul Sănătății până când coalitția va găsi un candidat perfect pentru acestă funcție.

Ştim că au fost scandaluri în ultima vreme, ministrul Vlad Voiculescu a fost arătat cu degetul şi au fost scandaluri inclusiv în interiorul Coaliţiei în ceea ce priveşte mandatul său şi gestionarea pandemiei, a incidentelor care s-au produs în ultima vreme.

A culminat cu decizia de aseară, acel ordin publicat în Monitorul Oficial care reglementează carantinarea localităţilor. Premierul Cîţu a spus că nu a ştiut nimeni în afară de secretarul de stat Andreea Moldovan şi Vlad Voiculescu despre acest ordin.

Premierul Florin Cîţu îi aminteşte lui Vlad Voiculescu că aşteaptă ceva de la el: "Să vedem dacă mai există onoare în România"

"Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniștrii: transparență, coerență, profesionalism. Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanțelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educației, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății. Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România", a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal