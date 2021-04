Premierul Florin Cîţu îi aminteşte lui Vlad Voiculescu că aşteaptă ceva de la el: "Să vedem dacă mai există onoare în România"

"Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniștrii: transparență, coerență, profesionalism.

Florin Cîţu: Fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii

Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanțelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educației, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății.

Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România", a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

La declarația de presă de la ora 16, unde, spre deosebire de Vlad Voiculescu, premierul a acceptat întrebări de la jurnaliști, Florin Cîțu a fost întrebat cine ar trebui să facă un pas în spate, după scandalul de la Spitalul Foișor

El a răspuns că "este vorba de onoare, să vedem dacă mai există onoare în România".

Când a fost întrebat la cine se referă, Cîțu s-a întrebat, retoric, dacă este normal să intervină prim-ministrul "să vorbească și cu primarul Bucureștiului, și cu manageri", cu referire la deblocarea situației de la Spitalul Foișor.

În contextul în care mai mulți lideri PNL au cerut remanierea lui Vlad Voiculescu, Florin Cîţu a fost întrebat dacă va propune acest lucru.

"Remanierea sau orice decizie despre vreun ministru din cabinetul acesta e luată doar de premier, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța”, a răspuns Florin Cîţu.

În timp ce premierul făcea aceste declarații, Vlad Voiculescu spunea, la ministerul Sănătății, că i-a sunat personal pe cei evacuați vineri seară din Spitalul Foișor şi aceștia şi-au exprimat solidaritatea cu cei care se luptă pentru viață, în urma infecții cu COVID.

