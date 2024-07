Scandal cu poliția la Facultatea de Arhitectură București. Părinții au venit să ceară socoteală după ce notele s-au republicat. FOTO captură Whatsapp

Rezultatele admiterii la Facultatea de Arhitectură din cadrul Univeristății "Ion Mincu" din București au fost republicate marți, după ce s-a constatat o eroare informatică. Revoltați, părinții au venit la facultate și au făcut scandal, cerând socoteală pentru situația apărută. La fața locului au venit polițiști, chemați de un paznic.

Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură "Ion Mincu", a explicat într-o conferință de presă a fost o eroare constatată de comisia de contestații și care apoi s-a rezolvat.

"Conform metodologiei, după examen au fost depuse contestații. Comisia de contestații, alta decât prima (cea care a corectat), deschide planșele și verifică dacă studentul are numele scris și dacă nota e corelată cu cea de la lucrarea scrisă.

Comisia de contestație a găsit o discrepanță care se referea la faptul că apăreau candidați al căror nume din foaia generată de computer nu corela cu cel de pe planșe. Comisia nu a recorectat. A verificat. S-au dublat două nume care au făcut ca înscrierea în sistem computerizat să genereze erori.

Comisia a dat două rezoluții. Am luat notă de eroare și evident că am dat comunicate. La ora 10, am dat lista refăcută. Ceea ce facem azi e o asumare a greșelii școlii. Eroarea a fost la Arhitectură, doar la secția română. La celelalte nu au fost probleme", a declarat rectorul.

Marți, mai mulți părinți au venit să ceară socoteală pentru situația creată. Un paznic a chemat polițiștii.

"Copilul meu a luat 3,51 și scădem punctul din oficiu. Cum să ia 2 când a acoperit atâtea subiecte? E o eroare undeva", a spus un părinte..

"Vrem să ni se admită contestațiile, să se recorecteze lucrările, nu doar să se compare notel de pe planșă și de pe lista cu rezultatele finale", a adăugat altul.