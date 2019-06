Scandal după afișarea notelor la Evaluarea Națională. Mama unui copil cu autism, reacție dură: „Voi da în judecată MECT pentru discriminarea continuă a copiilor cu dizabilități”

foto- Pexels

Ana Dragu, mama unui băiat care a terminat clasa a VIII-a, a avut o reacție dură după ce elevul a dat examenul de Evaluare Națională. Edi este un copil cu nevoi speciale, are autism și e genial la pian, iar mama lui este siholog clinician la Asociaţia Autism Europa Bistriţa.

În urma examenului dat de copil, femeia a spus că în ciuda eforturile pe care le face pentru ca Edi să aibă o viață normală, statul român îi pune piedici, dovada fiind faptul că a trebuit să dea același examen ca cei care nu întâmpină dificultăți de învățare.

"Nu știu câți oameni pot înțelege prin ce trecem în aceste zile ale examenelor de capacitate și ce înseamnă pentru un copil diagnosticat cu autism să primească la evaluări aceleași subiecte naționale, neadaptate din punct de vedere al conținutului ca și elevii tipici. Cu siguranță NU Ministerul Educației Naționale-România, nu reprezentanții noștri în Parlamentul Romaniei - Camera Deputaților, nu artizanii distrugerii sistematice a sistemului de învățământ românesc.

Ce înseamnă ore în șir de meditații, zi de zi, ani de zile, pe lângă ore în șir de terapie, ca să înțelegi în final DIFTONGUL, funcția matematică, sinus, cosinus și genul liric. Mai avem puțin și executăm activitatea de internare la Psihiatrie.

Elevii cu cerințe educative speciale au nevoie de SUBIECTE ADAPTATE și LOCURI SPECIALE LA LICEE așa cum au alți elevi din alte categorii defavorizate. Și când au talente speciale și, mai ales, când NU au. Promit că voi reveni și voi da în judecată Ministerul pentru traume imposibil de vindecat. Cred că avem amândoi PTSD după anii ăștia de școală. Noroc cu profesori grozavi care ne sunt alături", spunea mama băiatului înainte de Evaluarea Națională.

Ulterior, a venit cu și cu notele obținute de elev la aceste examene.

"Nota 6 română

Nota 4:95 la matematică

Media V-VIII - 8:53

Media probe abilităţi muzicale, secţia Instrumentală: 9:93

Media finală 8.

Încă nu ştim cu certitudine dacă va intra sau nu la liceul de muzică, Pian principal, unde îi e locul, vom afla în 3 iulie, dar după toate aparenţele are toate şansele. Ce ştim este că:

1. O armată de oameni a muncit ani de zile pentru ca Edi să susţină examenele naţionale la limba şi literatura română şi matematică NEADAPTATE, după ce a învăţat după programă adaptată din cl I. La pian şi teorie muzicală nu a avut niciodată nevoie de nici o adaptare, dimpotrivă, a excelat.

2. Pe parcursul ultimului an efortul colegilor, familiei, prietenilor, profesorilor, conducerii şcolii, a fost triplu pentru a-l sprijini, a fost o perioadă deosebit de traumatizantă şi de solicitantă pentru noi toţi, inclusiv pentru colegii mei de la Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ Bistriţa care au fost nevoiți să preia în ultimele luni toți copiii cu care eu lucram în terapie pentru că da, n-am mai fost în stare de nimic altceva în afară de a-l asista pe Edy în activitățile zilnice, nici asta suficient de bine.

Dacă pentru noi a fost oribil de greu, pentru el presiunea a fost uriașă. Peste autism s-au grefat și alte tulburări și am fost cu toții la un pas de colaps. Resursele financiare de care am avut nevoie au depășit enorm bugetul unei familii cu trei membrii și un singur angajat (eu). Și acela incapacitat temporar.

3. Da, testările naționale sunt dificile pentru toți elevii și pentru toți părinții, sunt o probă de maturitate, un moment care reflectă nivelul individual și callitatea actului educațional, sunt perfect conștientă, însă pentru elevii atipici nu e nevoie, în mod normal, de mobilizarea unor resurse extraordinare.

4. Voi da în judecată MECT așa cum am promis, deja am făcut azi adresă către Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania cu privire la discriminarea continuă a copiilor cu dizabilități în învățămntul de masă pentru ca nimeni niciodată să nu mai treacă prin ce am trecut noi și alți părinți, doar pentru a avea șansa de a urma un liceu vocațional potrivit cu abilitățile copilului. Dacă romii au tratament preferențial și îl merită, deoarece provin din medii defavorizate, și elevii cu cerițe educative speciale trebuie să aibă aceleași drepturi. Împreună cu colegele din FEDRA vom continua demersurile atât în plan educațional cât și în plan social și medical astfel încât persoanelor cu TSA să li se respecte drepturile.

5. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați fost alături, cunoscuți și necunoscuți ... Sigur am uitat pe cineva pentru că, așa cum am spus de la începutul postării a fost cel mai greu an din viața mea, încă nu s-a terminat și nu știu cât timp ne va lua să ne revenim. "