Schimbare radicală în funcţionarea Poştei Române. Începând de azi oferă un nou serviciu

Poșta Română oferă un nou serviciu începând de astăzi. Anunțul a fost făcut chiar de Valentin Ștefan, directorul instituției.

Sursa foto: Facebook | Poşta Română

Directorul Poștei Române, Valentin Ștefan, a dezvăluit în cadrul unei conferințe de presă online, organizată miercuri, lansarea portalului imobiliar al instituției.

Acest portal oferă acces la o gamă variată de spații comerciale, apartamente, birouri și terenuri disponibile pentru închiriere, fiind parte a strategiei companiei de a-și valorifica mai eficient activele imobiliare.

Valentin Ștefan a subliniat importanța acestui pas în cadrul companiei, evidențiind faptul că Poșta Română deține aproximativ 2.000 de proprietăți, din care aproximativ jumătate sunt disponibile pentru valorificare. Lansarea portalului imobiliar reprezintă o oportunitate de a face aceste proprietăți mai accesibile potențialilor clienți și de a maximiza randamentul lor.

“În Compania Naţională Poşta Română pe partea aceasta de infrastructură imobiliară nu a existat o valorificare la adevăratul potenţial. În companie avem undeva spre 2.000 proprietăţi de diferite valori, clădiri, terenuri, clădiri şi terenuri sau de altă natură, dintre care cam 1.000 sunt utilizate de companie şi 1.000 le avem în circuitul liber.

Dintre aceste 1.000 care sunt neutilizate, jumătate încercăm le valorificăm prin acest site. Am înfiinţat o structură specializată în luna martie a anului trecut. Am înfiinţat-o formal în ianuarie, dar a devenit operaţională în luna martie anului trecut şi în anul acesta am reuşit să creştem cu aproximativ 70% veniturile din închirieri şi valorificări de imobiliare”, a explicat Valentin Ştefan.

Poșta Română a înregistrat o creștere de 70% a veniturilor din închirieri

În contextul în care Poșta Română a înregistrat o creștere semnificativă de 70% a veniturilor din închirieri și valorificări imobiliare, directorul companiei a evidențiat că acest succes reflectă atât eforturile depuse pentru promovarea activelor imobiliare, cât și interesul crescut al pieței pentru astfel de proprietăți.

Claudiu Ilie, managerul Unității de Afaceri Imobiliare din cadrul Poștei Române, a subliniat că portalul imobiliar reprezintă un instrument esențial în strategia companiei de a-și moderniza și optimiza portofoliul de proprietăți imobiliare.

“Afacerea Real Estate la Poşta Română a avut un impact, să zic aşa, dacă ne gândim la numărul mare de proprietăţi pe care le are în portofoliu Poşta Română, iar banii sunt limitaţi, ca în orice companie, nu poţi să ajungi cu investiţii peste tot.

Am încercat să găsim un alt plan pentru aceste spaţii şi anume prin închirerea lor Poşta Română câştigă şi o modernizare în acele spaţii şi rămâne în patrimoniul acestora cu investiţiile în spaţii pentru a le utiliza în circuit sau unde au direcţiile dorite”, a declarat Claudiu Ilie, potrivit news.ro.