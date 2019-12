Senatorul PSD Ioan Chisăliță, inculpat de DNA în dosarul DRDP Timișoara

Acesta a fost audiat, alături de mai multe persoane, acum o săptămână, într-un dosar de trafic de influență și corupție în care sunt implicați mai mulți reprezentanți de seamă ai PSD din vestul țării.



„Vreau să vă precizez că nu am nicio legătură cu șpăgile și cu ce se întâmplă la Arad. În rest, ce-am avut de declarat am declarat. Am fost făcut inculpat în dosar”, a spus Chisăliță la ieșirea din DNA Timișoara, potrivit pressalert.ro.

Ioan Chisăliță, inculpat în dosarul de corupție de la DRDP Timișoara