El este Sergiu, iubitul fetei ucise în Mangalia de prietena sa, pentru care s-ar fi certat cele două tinere în noaptea crimei

Potrivit detaliilor din ancheta morții Alinei, fata de 18 ani ucisă într-un mod violent, de prietena și colega sa, în Mangalia, motivul scandalului dintre cele două tinere ar fi fost iubitul victimei.

Sergiu, iubitul Alinei, a povestit, la Antena 3 CNN, că a fost contactat de Loredana chiar în noaptea crimei.

Aceasta a luat legătura cu el de pe telefonul victimei, s-a dat drept Alina, și i-a spus că vrea să se despartă pentru că l-a înșelat. Același lucru este susținut și de fratele Alinei, care spune că ultimele mesaje de pe telefonul surorii sale, schimbate cu Sergiu, au fost de fapt scrise de criminală, care a căutat, în acest fel, să își contruiască un alibi.

”Eu am vorbit cu ea pe la ora 2:00, cu Alina. Asta era ieri. Și mi-a scris că vrea să se culce.

Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea. Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine.

Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj. Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.”, a declarat Sergiu, la Antena 3 CNN.

Sergiu a publicat și o fotografie împreună cu Alina, pe o rețea socială, însoțită de un mesaj emoționant:

"Dumnezeu să te ierte! Drum lin spre cer. Mereu vei rămâne în inimile noastre"

Cele două fete erau angajate la un hotel din Saturn și împărțeau aceeași cameră de hotel. Erau prietene încă din copilărie.

Potrivit unor surse, fetele s-au certat pentru că victima își înșela iubitul, iar autoarea trebuia să mintă pentru ea. Se pare că, din această cauză, între cele două a izbucnit o altercație, apoi s-au lovit reciproc, iar în cele din urmă, prietena ei a ucis-o.

Ulterior, ar fi băgat-o într-un geamantan, a dus-o în parc cu un taxi, apoi a pus-o sub o bancă, unde a fost găsită dimineață de un pescar.