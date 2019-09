Situație alarmantă în România. Peste 700 de români își scot organele la vânzare, ilegal pe internet

Foto: pixabay.com

Situație alarmantă în ţara noastră. Peste 700 de români își scot organele la vânzare, ilegal pe internet,arată datele prezentate de Interpol la Conferința Internațională despre Traficul Uman și de Migranți. Majoritatea anunțurilor sunt însoțite de numerele de telefon ale vânzătorilor, adrese de e-mail și, în unele cazuri, de fotografii ale donatorilor.

În replică Agenţia Naţională de Transplant dă asigurări că niciunul dintre anunţurile de pe internet nu şi-a găsit finalitatea într-un transplant efectuat în România.

Un site web de anunțuri este împânzit cu sute de anunțuri publicate de oameni care sunt dispuși să-și vândă organele.

„Vând rinichi urgent", „Donez rinichi grupa sanguină 0 RH negativ" sau „Donez Rinichi Grupa A2 Pozitiv" sunt doar câteva dintre anunțurile publicate de arădeni pe un site de anunțuri on-line. Toate sunt însoțite de numerele de telefon ale „vânzătorilor", adresele de e-mail și, în unele cazuri, de fotografii ale acestora, sau chiar fotografii ale buletinelor celor care vor să-și vândă organele. Desigur, procedura este cu totul în afara legii, însă portalul nu este verificat de autorități. Cum e posibil ca aceste „oferte" să rămână on-line? Portalul nu este moderat, astfel că oricine poate să publice orice acolo, proprietarul site-ului menționând că „Vânzătorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate".

La nivel național sunt sute de anunțuri prin care oamenii oferă spre vânzare sau „donare", contra unei sume de bani, organe umane cum ar fi rinichii, lobul de ficat sau testiculele. Printre anunțurile arădenilor se regăsesc „oferte" precum „Vând rinichi B3 pozitiv urgent, la prețul de 30.000 de euro. Rog seriozitate maximă", scrie Ștefan pe site-ul respectiv.

Andrei vine, în schimb, cu o ofertă mai bună: „Bună ziua, am 22 de ani și doresc să îmi vând un rinichi contra sumei de 14.000 de euro. Nu știu grupa sanguină, am analize făcute, dar numa de grupă nu le am. Sunt fumător, beau ocazional, nu mă droghez. Sau vând un testicul în valoare de 12.000".

Conform unor date prezentate la Conferința Internațională despre Traficul Uman și de Migranți organizată de INTERPOL la Buenos Aires, în Argentina, aproximativ 30% din organele transplantate la nivel mondial provin de pe piața neagră. Totuși, Gheorghe Tache, reprezentantul la acea vreme al Asociației Transplantaților din România, declara pentru Mediafax în 2018 că „sunt niște proceduri medicale, sunt niște reguli stricte și, cu atât mai mult, aceste anunțuri se înscriu într-un fel și în cadrul legislativ care prevede sancțiuni foarte clare pentru cei care fac astfel de activități. Aici, organele abilitate pot întreprinde acțiunile necesare și să acționeze în consecință".

Așadar, chiar dacă cineva s-ar oferi să le plătească sumele cerute pentru „donarea" unui organ, realizarea efectivă a unui transplant ar fi aproape imposibilă. Cel puțin în spitalele din România.