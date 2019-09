Anunț cutremurător pe un site de vânzări: „Vând urgent ultimul lucru rămas nevândut pentru a-mi salva copilul”

Foto: Facebook

Anunț cutremurător pe un site de vânzări. Părinții unei fetițe, bolnave de cancer, au scos la vânzare „ultimul lucru rămas nevândut”, și anume, mașina, pentru a-și salva copila.

"Vand urgent ultimul lucru ramas nevandut si anume masina, avem o fetita bolnava de cancer la ochi( are 3 ani jumatate si de 1 an ne luptam cu boala) si avem nevoie de bani, masina este fabricata la sfarsitul anului 2003, din fabrica si pana astazi a avut doar doi proprietari, are doar un an si jumatate de cand nu sta in garaj de asta nu are rugina asa cum au majoritatea w203, masina a fost adusa din norvegia, noi acolo am trait, am luat-o la inceputul anului 2016 cu 86.000 km de la dealer la pretul de 8600euro( echivalentul) de atunci am bagat peste 3000euro in consumabile, recent am bagat aproape 1000e schimb ulei, filtre, frane, ulei diferential, rulmenti(doar ca sa fiu sigur nu ca aveau probleme) si altele, masina a vazut schimburi numai la Mercedes Chisinau, are navigatie, merg comenzile pe volan, 122cp manuala 6+1, senzori de lumina, ploaie, parcare, trapa electrica, incalzire in scaune, esp, carlig tractare demontabil mercedes, vine cu doua seturi de anvelope: iarna pe 16 Nokian wd4 aduse din Norvegia( au cam 10.000km), vara pe 15 Continental EcoContact 6( sunt noi) folie omologata. Impozitul l-am platit, inmatriculata in Romania anul trecut, numai vama a fost cam 1000e. Daca este cineva interesat astept mesaj, Luni revin in tara pentru o saptamana si atunci voi raspunde pe nr de Romania. Va multumesc si va doresc sanatate.Daca cineva are dubii aceasta este pagina pentru fiica mea", este mesajul postat.