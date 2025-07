România și Polonia au ridicat avioanele de luptă F-16 duminică noaptea, când Rusia a atacat brutal Ucraina

ACTUALIZARE 9:30. România și Polonia au ridicat de la sol avioane de luptă pentru a se pregăti de orice eventualitate după atacul brutal al rușilor împotriva Ucrainei. Polonia și-a mobilizat aviația și a plasat sistemele terestre de apărare antiaeriană și de recunoaștere radar în alertă maximă. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale de la București a informat că „sistemele de supraveghere radar au semnalat ținte aeriene care au evoluat pe diferite traiecte de zbor în spațiul aerian ucrainean, la nord de frontiera cu România, în apropiere de zona Maramureș - Suceava”.

Autoritățile române au informat că atacurile Rusiei au pus în alertă armata română, care a trimis în zbor avioane de luptă pe parcursul nopții pentru misiuni de cercetare aeriană. Unele dintre aparatele rusești au intrat chiar „neintenționat” pentru mai multe minute în spațiul aerian al României, „fără a reprfezenta un pericol real pentru securitatea națională”.

„În noaptea de duminică spre luni, 20 spre 21 iulie, în jurul orei 03.00, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au semnalat ținte aeriene care au evoluat pe diferite traiecte de zbor în spațiul aerian ucrainean, la nord de frontiera cu România, în apropiere de zona Maramureș - Suceava.

Autoritățile ucrainene au confirmat că au luat măsuri de dispersare a aeronavelor militare de pe aerodromurile din vestul Ucrainei, ca urmare a unor atacuri masive ale Federației Ruse asupra infrastructurii aeroportuare ucrainene.

Ca urmare a acestei situații, MApN a informat structurile care coordonează traficul aerian civil, pentru monitorizarea integrată a situației. Totodată, două aeronave F-16 românești au decolat, în jurul orei 03.30, din Baza 86 Aeriană Borcea, pentru misiuni de cercetare aeriană, iar în jurul orei 05.00, a fost dat ordin de decolare pentru două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Pe parcursul operațiunilor desfășurate în intervalul orar 03.30-06.00, au fost detectate 12 ținte aeriene ucrainene care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, la nord de frontiera cu România. Patru dintre acestea au pătruns neintenționat, pentru câteva minute, în spațiul aerian al țării noastre, în zonele Sighetu Marmației și Vicovu de Sus, fără a reprezenta un pericol real pentru securitatea națională, viața persoanelor sau patrimoniul românesc.

După finalizarea misiunilor, aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au aterizat, în jurul orei 06.00, în baza aeriană de la Borcea, iar aeronavele italiene Eurofighter Typhoon, în jurul orei 07.00, în baza de la Mihail Kogălniceanu.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent spațiul aerian național și regional, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României.

Deși țara noastră nu este vizată direct, desfășurarea luptelor din Ucraina, în vecinătatea teritoriului național, precum și atacurile asupra infrastructurii ucrainene impun măsuri pentru protejarea cetățenilor români și a infrastructurii naționale.

Măsurile sunt dispuse gradual și sunt adaptate, în funcție de categoria și natura amenințării, pentru prevenirea producerii unor daune extinse, potrivit competențelor stabilite de CSAT și de conducătorii instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

De asemenea, România este parte activă în eforturile aliate pentru descurajarea agresiunilor și apărarea teritoriului și populației alianței, conform angajamentelor internaționale”, a transmis MApN, luni dimineață.

--

Știrea inițială:

Cel puțin un om a fost ucis și alți doi au fost răniți, pe timpul nopții dintre duminică și luni, după explozii repetate la Kiev și incendii peste tot în capitala Ucrainei după un val de atacuri cu drone și rachete ale rușilor, relatează Kyiv Independent. În același timp, ucrainenii au atacat puternic cu drone în Moscova, forțând principalele aeroporturi din jurul capitalei ruse să se închidă temporar.

Pe parcursul nopții, toată Ucraina s-a aflat sub alarmă de atacuri cu drone și rachete ale rușilor, în ciuda invitației recente a lui Zelenski de a purta negocieri de pace în Turcia, săptămâna viitoare.

După o întâlnire între Putin și Erdogan din ziua precedentă, Zelenski a anunțat, pe 19 iulie, că Ucraina a propus o nouă rundă de negocieri cu rușii, săptămâna viitoare.

„Dialogul cu partea rusă pe schimbul de prizonieri este în desfășurae și lucrăm pentru a implementa acordurile obținute la întâlnirea anterioară de la Istanbul. Echipa noastră lucrează pentru obținerea unui nou schimb”, a declarat Zelenski.

Rusia și-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni, țintind orașe departe de linai frontului cu drone și atacuri cu rachete.

„În cartierul Darnițki, un incendiu a izbucnit pe acoperișul unei clădiri non-rezidențiale ca urmare a atacului. Încă se analizează situația”, a declarat șeful administrației militare a orașului, Timur Tkacenko.

Exploziile au zguduit capitala ucraineană, conform relatărilor jurnaliștilor Kyiv Independent de la sol, pe parcursul întregii nopți. Chioșcurile stradale din Kiev ardeau în cartierul Dniprovski, conform primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

La stația de metrou Lukianivska întregul peron a fost cuprins de fum în timp ce locuitorii au încercat să se adăpostească acolo pe fondul atacurilor cu drone.

A metro station in Kyiv is filled with smoke after tonight’s massive drone & missile attack. It’s full of families sheltering from russian terrorism. These images of these crimes should be remembered & stored forever so no one forgets what russia is pic.twitter.com/xoBaCjDRqx