CNAIR: Restricții de circulție în acest weekend din cauza Codului Roșu de caniculă

Restricții de circulație pe timp de caniculă. Sursa foto: Pofimedia Images

Autovehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în acest weekend pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale din cele 28 de judeţe aflate sub avertizare Cod roşu de caniculă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



Restricţiile de circulaţie se vor aplica în judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Timiş, Caraş - Severin, Arad, Bihor, Satu Mare, Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Buzău, Vrancea, Galaţi şi Brăila, în intervalul orar 10:00 - 20:00.



Exceptate de la aceste restricţii sunt transporturile de persoane, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculele care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, transporturile funerare, transporturile poştale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburanţi, transporturile de mărfuri sub temperatură controlată, transporturile pentru tractări vehicule avariate, transporturile pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate, transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării, transporturile de apă îmbuteliată, transporturile de produse provenite din exploatări agricole şi transporturile militare implicate în exerciţii multinaţionale.



De asemenea, pe perioada restricţiilor vor fi exceptate atât utilajele proprii ale CNAIR, cât şi utilajele închiriate de la firmele cu care CNAIR are contracte de lucrări în derulare.