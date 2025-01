Concedieri la Poșta Română și închiderea oficiilor poștale fără profit. Directorul companiei anunță ”optimizare de personal” de 15-20%

Există oficii poștale cu venituri de câteva sute de lei pe lună, spune directorul Poștei. Foto: Profimedia

Poşta Română va face o ”optimizare de personal”, a declarat, marţi, directorul general al companiei, Valentin Ştefan, într-o conferinţă de presă, menţionând că procesul ar putea viza 15-20% din personalul administrativ. Angajații care vor refuza să fie relocați în companie vor fi dați afară.



"Planurile de reorganizare de-a lungul anilor au fost aprobate în Consiliul de Administraţie. De data aceasta nu mai este nevoie de reorganizare a companiei, e nevoie doar de optimizare de personal. Cu alte cuvinte, se va face o evaluare a numărului necesar de personal pe fiecare structură în parte, după care vom trece la departajarea salariaţilor şi concedieri dacă nu acceptă alte posturi în cadrul companiei. Vă spun asta pentru că în trecut, într-adevăr, compania a necesitat reorganizare profundă, schimbare de organigramă, schimbare de rof-uri, de fluxuri interne. Adică au fost chestii serioase. Din fericire, după toţi anii aceştia, pur şi simplu putem evalua de cine are nevoie compania şi de cine n-are nevoie compania. Vedeţi, legea în România e foarte proastă, pentru că toată lumea, ca să justifice o reorganizare, o concediere, îşi schimbă organigrama. De multe ori organigramă e bună şi nu trebuie să o schimbi ca să-ţi reduci numărul de personal", a spus Valentin Ştefan.



El a vorbit despre modul în care se realizează evaluarea personalului la Poşta Română şi a afirmat că la început de an angajaţii sunt rugaţi să scrie un raport a activitate.



"Cei care dau cu copy-paste din fişa postului şi le trec cu liniuţă - am responsabilitate de a organiza conferinţă de presă, realizat 100% -. Ştiu din start că acea persoană nu şi-a făcut treaba pentru că cel mai comod lucru este să copiezi din fişa postului şi să scrie o chestie extrem de vagă, cum ar fi "mi-am dus la îndeplinire atribuţiile din fişa postului", dar rezultatele concrete sunt dincolo de fişa postului. Am organizat 16 conferinţe de presă, am dat 50 de comunicate de presă. Asta înseamnă ca cineva să justifice salariul de-a lungul timpului. Deci le avem, le strângem în fiecare an, le analizăm, facem o propunere, intrăm în restructurare fără să schimbăm, să dăm peste cap compania....Avem o estimare acum. Cifra finală va fi stabilită când se termină această evaluare, care a trebui să fie într-o săptămână, două maxim, dar tindem către 15-20% din numărul de persoane al administraţiei centrale", a declarat Valentin Ştefan.



Pe de altă parte, el a spus că restructurarea nu vizează poştaşii şi că se doreşte o întărire a prezenţei companiei în ţară.



"Întărim prezenţa Poştei în ţară. Am redus cu 4000 de persoane numărul de salariaţi din cadrul Poştei Române şi vă spun că numărul de salariaţi pe teren operaţional, care duc corespondenţă în mod constant, fie că vorbim de poştaşi sau de curieri, nu a scăzut. E acelaşi sau dacă a scăzut, a scăzut nesemnificativ. Nu ne atingem, din contră, întărim prezenţa noastră în ţară. Vrem să avem mai mulţi sau o prezenţă mai puternică o perioadă mai lungă de timp pe care salariaţii s-o petreacă pe teren. În niciun caz nu ne gândim la reducerea numărului de poştaşi în Poşta Română. Avem 10.000 acum, intenţionăm să păstrăm aceeaşi cifră. E un lucru pe care îl puteţi monitoriza şi dumneavoastră de-a lungul anilor", a spus Valentin Ştefan.



Referitor la prezenţa fizică a clădirilor companiei, el a precizat că acestea se închid peste tot în lume, ca trend global.



"Nu facem excepţie, e doar o chestiune de timp. Fie le ţinem cât mai multe acum şi peste 2 ani, 5 ani, 10 ani intrăm în calup şi le închidem forţat, fie le optimizăm din timp astfel încât să nu ţinem toată această reţea care nu aduce niciun beneficiu companiei. Mai mult, vă pot da exemple de ghişee poştale, deci nu oficii poştale, ci ghişee poştale care au un salariat care ne costă undeva la 8.000 lei în fiecare lună şi acea locaţie are venituri de câteva sute de lei lunar. Deci pentru câteva sute de lei lunar noi cheltuim 8.000 lei. Acolo sigur trebuie să intervenim că nu putem să mergem în pierdere în mod constant", a explicat Valentin Ştefan, citat de Agerpres.



Potrivit unui comunicat al companiei, în 2024 veniturile Poştei Române au înregistrat o creştere accelerată, cea mai mare din istoria recentă a companiei. Astfel, Poşta Română a înregistrat o creştere estimată de peste 9% a cifrei de afaceri faţă de anul anterior, atingând 1,78 miliarde de lei, care echivalează cu o creştere de 150 de milioane de lei sau aproximativ 30 de milioane de euro.



În acelaşi timp, creşterea cheltuielilor companiei a încetinit, reflectând o majorare accentuată pentru venituri de 9% şi doar 6,6% pentru cheltuieli.



Segmentul de curierat a marcat un punct de cotitură, înregistrând o creştere de 7,3% a veniturilor, după mai mulţi ani de declin.



Compania a revizuit şi strategia tarifară, negociind contracte dinamice şi renunţând la cele neprofitabile. Această abordare a dus la o creştere a volumelor de trimiteri de corespondenţă cu 43,4% în 2024 şi la câştigarea a 274 de proceduri de achiziţie, în valoare totală de 521 milioane de lei.



Poşta Română şi-a asumat în urmă cu câţiva ani şi o transformare a resursei umane, într-un mod transparent, modern, dar şi sustenabil, corelat cu nevoile şi cerinţele actuale ale pieţei. Astfel, numărul total de angajaţi s-a redus cu 19% din 2021, ajungând de la 24.824 la 20.929 în decembrie 2024. Numărul salariaţilor din Administraţia centrală s-a redus de la aproximativ 1.200 în iunie 2021 (4,8% din numărul total de salariaţi), la aproximativ 350 în decembrie 2024 (1,7% din total salariaţi), reducând cheltuielile cu salariaţii din TESA cu până la 100 milioane lei până în prezent. Această reducere a permis creşteri salariale semnificative, inclusiv o creştere a venitului mediu brut pe salariat cu peste 1.900 de lei, reprezentând o majorare de 52% faţă de iunie 2021, precizează sursa citată.



În paralel, Poşta Română a modernizat şi procesul de recrutare, introducând o platformă dedicată şi organizând concursuri centralizate pentru toate posturile. Această schimbare a asigurat transparenţă şi echitate, generând peste 1.000 de aplicanţi pe săptămână pentru posturile vacante. Programul de internship a continuat cu succes, contribuind la pregătirea noii generaţii de colegi.



În 2024, Poşta Română a alocat peste 60 de milioane de lei pentru achiziţia de echipamente moderne de sortare, incluzând prima bandă de sortare instalată în ultimii 50 de ani. Alte trei echipamente sunt deja operaţionale în hub-urile din Oradea, Timişoara şi Galaţi. Modernizarea infrastructurii logistice a fost completată de renovarea oficiilor poştale, inclusiv cel din Calea Giuleşti, Bucureşti, în cadrul unei investiţii de 20 de milioane de lei.



De asemenea, în 2024, Poşta Română a atras venituri suplimentare prin facilitarea închirierii spaţiilor companiei. Portalul imobiliar https://imobiliare.posta-romana.ro. promovează 459 de proprietăţi, împărţite pe categorii: spaţii comerciale, birouri, apartamente şi terenuri, iar veniturile generate au crescut cu 48%, până la aproape 16 milioane de lei.