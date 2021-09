În plină criză sanitară, pacienţii cronici se confruntă cu situaţii disperate. Medicamentele generice pot face diferenţa între viaţă şi moarte

Medicamentele generice ar fi opţiunea ideală, însă pe piaţa din ţara noastră accesul lor este îngrădit. În plus producătorii de medicamente se plâng că abia mai fac faţă taxelor impuse de stat şi cer revizuirea rapidă a situaţiei pentru ca bolnavii să aibă o şansă în plus la un tratament de calitate. Genericele sunt varianta eficientă şi mai ieftină care ar aduce mai multe economii.

In Romania, cheltuielile pentru sanatate sunt cele mai scazute din Uniunea Europeana, iar rata mortalitatii din cauze tratabile este la cota cea mai inalta. In aceste conditii, accesul facil la medicamentele generice, echivalentul celor originale cu pantente expirate, ar fi pasul pentru salvarea a zeci de mii de bolnavi.

Medicamentele generice si biosimilare sunt esentiale pentru cresterea accesului pacientilor romani la tratamente moderne si pentru optimizarea bugetului, sustine Simona Cocoș, Președinte Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR).

"România nu are politici de sănătate corecte"

Radu Gănescu Președinte Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) spune că pacientii romani sufera din cauza ca tara nu are politici de santate corecte.

"Viata de pacient in Romania este cam dificila. Noi ca pacienti avem nevoie de acces la medicamente generice, biosimilare, inovative. Din pacate in ultimii ani foarte multe dificultati in sistem de sanatate a facut ca accesul pacientilor sa fie greoi, ca tratamentul parcientilor sa fie intrerupt sau sa lipseasca. Pentru ca in Romania au plecat multe medicamente consideram ca tara nu are politici corecte.", explică Radu Gănescu.

Actori-cheie din mediul privat şi reprezentanţi ai statului au căutat împreună soluții pentru creșterea accesului pacienților la tratamente de calitate, imbunatarirea mediului de operare pentru producerea de medicamente generice si biosimilare şi in special pentru scaderea taxei claw back.

Taxa Clawback este un procent platit trimestrial de producatorii de medicamente care in anul 2019 a ajuns la 28%. Anul trecut guvernul a plafonat aceasta taxa si a diferentiat-o in functie de clasificarea medicamentului. Pentru generice taxa a ramas la 20%, pentru medicamente inovative la 25%, in timp ce in cazul celor produse in Romania se aplica o taxa clawback de 15%. Procentele sunt insa greu de sustinut de industria farmaceutica generica si de cea autohtona, fiind nevoie ca autoritatile sa incurajeze intrarea pe piata de noi medicamente.

In tara noastra, numărul de medicamente generice lansate în ultimii trei ani este de șase ori mai mic comparativ cu Germania.

