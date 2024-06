Eforturile Guvernului Ciolacu de a atrage banii europeni dau rezultate: 1,1 miliarde euro de la UE pentru investiții în sectorul energetic

1,1 miliarde euro de la UE pentru investiții în sectorul energetic. Sursa foto: Profimedia Images

România face un pas important către modernizarea și dezvoltarea durabilă a sectorului său energetic, țara noastră primind la 25 iunie o tranșă impresionantă de fonduri europene, în valoare de aproape 1,1 miliarde de euro.

Suma reprezintă cea mai mare alocare de fonduri din partea Uniunii Europene pentru o țară din regiune, subliniind astfel eforturile Guvernului condus de Marcel Ciolacu de a consolida poziția strategică și importanța României în contextul energetic regional.

România primește astfel 37% din totalul fondurilor, lucru ce demonstrează încrederea pe care Uniunea Europeană o are în capacitatea României de a gestiona și implementa proiecte majore de modernizare energetică.

Fondul pentru Modernizare este un instrument esențial pentru sprijinirea tranziției verzi a României și modernizarea sistemului său energetic. Prin intermediul acestui fond, țara noastră va putea realiza investiții majore în dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei, reabilitarea și modernizarea rețelelor de termoficare, precum și în rețeaua de transport a gazelor naturale.

România, principalul actor energetic din regiune

Investițiile susținute prin Fondul pentru Modernizare și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au depășit 25 de miliarde de euro în ultimele 12 luni, demonstrând astfel dedicația și eficiența Guvernului condus de Marcel Ciolacu în utilizarea acestor fonduri pentru modernizarea infrastructurii energetice.

Prin investițiile masive inițiate de PSD în infrastructura energetică se obțin nu doar beneficii de mediu, ci și economice și sociale. Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei și a celor de termoficare va crea noi locuri de muncă, va stimula economia locală și va atrage noi investiții în țară.

În plus, eficientizarea consumului energetic și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră vor avea un impact pozitiv asupra sănătății publice și asupra calității vieții românilor.

PSD a dus absorbția de fonduri UE la 97%

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a dus, în actuala guvernare, absorbția de fonduri europene de la 76% la 97%, iar la începutul lunii iunie, erau deja încheiate contracte în valoare de 7 miliarde de euro, pe noul exercițiu financiar european, 2021-2027.

„Pe noul exercițiu financiar 2021-2027, sunt proiecte depuse de 41 miliarde de euro, la nivel național. (...) La finalul lunii iunie vom avea 10 miliarde de euro. Până la final de an vom contracta cel puțin 20 miliarde de euro, iar în acest an România va încasa cel puțin 5 miliarde de euro din noul exercițiu financiar, în plus față de ce a încasat deja”, a declarat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, la 4 iunie.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european și are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană.