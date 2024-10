Legea privind salariul minim, tot mai aproape de promulgare. Ce procent va avea din salariul mediu

Salariul minim pe economie va crește Sursa foto: Getty Images / Vlad Ispas

Proiectul de lege al Guvernului privind stabilirea salariilor minime adecvate a fost adoptat, luni, în plen, de Senat, fiind stabilit un nou mecanism şi o nouă formulă de calcul a nivelului salariului minim la nivel naţional.



Actul normativ transpune în legislaţia naţională Directiva Uniunii Europene nr. 2022/2041 privind salariul minim european. Introducerea salariului minim european este un obiectiv asumat de România prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a fost adoptat după consultarea cu partenerii sociali, conform Agerpres.



Senatorul USR Irineu Darău şi-a exprimat dezacordul că proiectul de lege nu include în formula de calcul a salariului minim "un indicator vital" - coşul minim de produse şi servicii pentru un trai decent.



"Deşi Directiva europeană subliniază importanţa negocierilor colective în stabilirea salariilor minime, măsurile din această iniţiativă legislativă sunt lacunare şi nu stimulează negocierile colective între angajator şi sindicate", a argumentat Darău.



Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş, a subliniat că au existat, pentru acest proiect de lege, patru runde de negocieri pentru a se menţine un echilibru între sindicate şi patronate.



"Am stabilit în urma unor negocieri şi a unor amendamente a unei marje de negociere între 47 şi 52% din salariul mediu pe economie, pentru ca salariul minim pe economie adecvat să aibă o acoperire în productivitate. Fără existenţa unui echilibru între productivitate şi valoarea financiară a salariului, am putea ajunge la situaţii macroeconomice nefericite pentru România. De aceea, sunt încântat că am reuşit acest echilibru al negocierilor între patronat şi sindicate", a spus Niculescu-Ţâgârlaş.



Proiectul de lege va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.