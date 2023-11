Numărul haitelor de câini din zona Lacului Morii, în creștere. ASPA: ”Capturarea este o soluție de moment, care nu rezolvă problema”

Numărul câinilor fără stăpân din zona Lacul Morii este din nou în creștere, avertizează ASPA. În primele 10 luni, 148 de maidanezi au fost capturați în zonă, din totalul de 509 ridicați de pe raza Sectorului 6.

Sursa foto: Facebook | ASPA

Alți 12 câini au fost capturați zilele trecute în zona Lacului Morii, zonă foarte frecventată de bucureșteni.

”Deși au fost organizate multiple acțiuni în zonă și au fost capturați foarte mulți câini, echipajele ASPA continuă să identifice haite de câini ce tranzitează între zona Lacului Morii și zona adiacentă acestuia de pe raza comunei Chiajna. În timpul acțiunilor noastre, acești câini s-au refugiat și pe raza comunei Chiajna, unde nu putem interveni”, susțin oficialii ASPA, într-o postare pe pagina lor de Facebook.

Aceștia mai spun că ”numărul mare de câini care continuă să apară în zona respectivă confirmă ceea ce susținem de mult timp: capturarea este o soluție de moment, care nu rezolvă problema reapariției câinilor fără stăpân”.

Soluțiile sunt identificarea și sancționarea celor care nu își sterilizează și microcipează câinii, identificarea și sancționarea celor care nu își îngrădesc corespunzător proprietățile și le permit câinilor să se plimbe între spațiul privat și cel public, identificarea și sancționarea celor care abandonează câini. Aceste măsuri pot fi aplicate de polițiști.

”În acest sens, am transmis sesizări către primăria Sectorului 6 și către primăria comunei Chiajna în care am informat despre numărul mare de câini capturați în zonă și despre specificul de repopulare al zonei, am solicitat comunei Chiajna să organizeze acțiuni de capturare a câinilor pe raza lor de competență și am solicitat primăriei Sectorului 6 ca prin Poliția Locală Sector 6 să identifice și să aplice sancțiuni, conform competențelor, pentru nesterilizare, nemicrocipare, abandon. Totodată, am propus celor două primării să analizeze posibilitatea instalării de camere de supraveghere în zona Lacul Morii, pentru a preveni repopularea zonei cu câini fără stăpân”, mai spun cei de la ASPA.

O femeie a murit după ce a fost sfâșiată de câini în zona Lacului Morii, iar de-a lungul vremii s-au înregistrat mai multe atacuri ale acestora asupra oamenilor.