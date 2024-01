Indemnizaţiile acestor români vor fi mărite anul acesta. Anunţ important făcut de Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu anunță noi măsuri pentru pensionarii români. Indemnizaţiile acestor români vor fi mărite anul acesta.

Sursa foto: Profimedia Images

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că indemnizaţiile persoanelor cu handicap vor fi mărite anul acesta.



Şeful Guvernului a fost întrebat, la Realitatea Plus, dacă anul acesta se vor mări pensiile persoanelor cu handicap.



"Categoric. După şedinţa de Guvern, am avut o discuţie cu ministra Muncii, pentru că am avut discuţiile cu Sanitas, apoi, normal, că avem şi asistenţa socială şi am vorbit şi despre indemnizaţiile persoanelor cu handicap, şi un sistem nou, o să fie şi o digitalizare, toate persoanele introduse", a afirmat premierul Ciolacu.

Marcel Ciolacu, noi măsuri pentru pensionarii români

Premierul Marcel Ciolacu anunță o hotărâre de Guvern prin care cresc atât numărul de bilete de tratament balnear pentru pensionari, cât și suma alocată acestora.

Totodată, ar putea urma plafonarea prețurilor la produsele de bacă cel puțin până în primăvară.

"Nu îi uităm nici pe pensionari. După indexarea pensiilor cu 13,8%, azi venim cu o altă măsură așteptată de aceștia. Aprobăm o hotărâre de Guvern prin care majorăm atât numărul de bilete de tratament balnear pentru pensionari, cât și suma alocată acestora", a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, vor fi 135.000 de bilete asigurate prin Casa Națională de Pensii, față de 120.000 anul trecut.

Suma alocată crește în acest an de la 300 la 400 de milioane de lei.

"Săptămâna viitoare vreau să discut și cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine alimentare pentru a stabili cum continuăm mecanismul de plafonare a prețurilor la produsele de bază.

Pentru pensionari și nu numai, este vital să găsim calea pentru a prelungi această schemă până în primăvară, ca să protejăm în continuare puterea de cumpărare a populației", a adăugat premierul.