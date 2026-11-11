Peste un milion de români așteaptă cu sufletul la gură majorarea salariului minim din 2027. Banii nu le mai ajung, dar patronii se opun

2 minute de citit Publicat la 17:16 11 Noi 2026 Modificat la 17:33 11 Noi 2026

Potrivit sindicatelor, sunt 1,7 milioane de angajați plătiți cu salariul minim pe economie și în marja acestuia. Foto: Getty Images

Cei mai vulnerabili români, cei plătiţi cu salariul minim, așteaptă să vadă dacă vor primi bani în plus de la 1 ianuarie. După ce puterea de cumpărare s-a prăbușit, două-trei sute de lei în plus pentru aceștia înseamnă banii de mâncare pe o săptămână. Potrivit sindicatelor, sunt 1,7 milioane de angajați plătiți cu salariul minim pe economie și în marja acestuia. Patronii se opun creşterii şi spun că orice majorare se va duce în preţurile bunurilor şi serviciilor achiziţionate de români.

Pentru mai bine de 800.000 de angajați români plătiți cu salariul minim pe economie, ziua de salariu a ajuns să fie un exercițiu de supraviețuire. Banii nu ajung de la o lună la alta, iar fiecare leu trebuie împărțit cu grijă între facturi, mâncare și cheltuielile de zi cu zi. O majorare de câteva sute de lei ar fi o adevărată gură de oxigen.

Deşi cei mai mulţi lucrează în mediul privat, nici cei de la stat nu sunt feriţi. De exemplu, la Compania Naţională Poşta Română, potrivit sindicatelor, aproximativ 70% dintre angajaţi sunt plătiţi cu minimul pe economie.

Dorina Dascălu, factor poștal: Salariul nostru, ca și factor poștal, este 2.700 lei în mână, că pe hârtie sunt dublu. Poate. Deci, noi numai de acești bani beneficiem, plus bonurile de masă. Eu am 38 de ani de muncă până în momentul actual. Deci, după 38 de ani de muncă, să ai acest salariu, mi se pare... Acest salariu nu ajunge, plus de asta suntem și cam puțin hodorogiți după atâția ani de muncă.

Emilia Bucur, factor poștal: Depășim chiar și cele 8 ore de muncă. Pentru salariul pe care îl avem consider eu că munca este în plus. O parte din salariu obligatoriu trebuie să o dau pe medicamente.

În plină criză, angajaţii se tem şi de pierderea locurilor de muncă.

Sema Dalim, factor poștal: Se încearcă impunerea trecerii pensiilor pe card, dar nu știu acum ce să spun. Când se va accepta lucrul acesta, probabil că noi, ca poștaș, vom dispărea și vom rămâne să ducem doar corespondența.

Salariul minim este în prezent 2.699 lei net pe lună. Şi asta pentru că pana la 31 decembrie 2026, 200 de lei din suma bruta sunt scutiţi de taxe.

Sindicatele cer creșterea salariului minim brut de la 4.325 lei la 5.000 lei brut pe lună de la anul.

Însă scandalul majorării se adânceşte. Patronii se opun creşterii şi spun că orice majorare se va duce în preţurile bunurilor şi serviciilor achiziţionate de români. Decizia privind majorarea se va lua în viitoarele şedinte ale Consiliului Naţional Tripartit.