Programul "Noua Casă": Românii sub 35 de ani ar putea plăti un avans de 5% pentru locuințe de până la 140.000 euro

Românii sub 35 de ani ar putea plăti un avans de 5% pentru locuințe de până la 140.000 euro. Sursa foto: Getty Images

Senatul a adoptat, luni, o propunere legislativă care le permite tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani să achite un avans minim de 5% pentru achiziţia unei locuinţe prin programul "Noua casă", în cazul în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.000 euro şi 140.000 euro, faţă de 15% cât este prevăzut în prezent, informează Agerpres.

Proiectul a fost adoptat cu 102 voturi "pentru" şi o abţinere şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind implementarea programului "Noua casă".

În prezent, programul prevede un avans minim de 5% pentru finanţările de până la 70.000 de euro, echivalent în lei, şi de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 şi 140.000 de euro, echivalent în lei.

Criterii pentru un avans de 5%

Actul normativ prevede că beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare pot opta, prin derogare, pentru un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie şi în cazul în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.000 euro şi 140.000 euro.

Senatorul PSD Daniela Mihai a afirmat că această iniţiativă sprijină accesul tinerilor la o locuinţă în condiţii echitabile, contribuie la formarea de noi familii şi la reducerea presiunii pe piaţa chiriilor.

"Măsura are un caracter inclusiv, vizând tot mai mult categoria cu venituri stabile, dar fără capital acumulat. Această propunere legislativă a mai fost folosită şi în guvernări la anterioare ale PSD, fiind implementată la nivel naţional ca schemă de sprijin pentru ocupare şi mobilitate, prin construcţia de locuinţe de serviciu pentru medici şi profesori.

Este importantă facilitarea accesului la o locuinţă pentru tineri pe termen lung. Este esenţial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noştri, astfel încât aceştia să îşi dorească să rămână în ţară şi să aibă propria locuinţă pentru a putea să-şi întemeieze o familie", a spus aceasta.

Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a spus că "orice măsură care vine în sprijinul tinerilor români alungaţi peste hotare de salariile mici şi condiţiile grele de muncă este binevenită".

"Coborârea avansului minim la cumpărarea unei locuinţe cu valoare cuprinsă între 70.000 şi 140.000 euro de la 15% la 5% sună foarte bine pentru agenţii imobiliari, constructori şi notari, care s-ar bucura de o plajă mai largă de clienţi, însă adevărul este că nu mulţi tineri ţintesc pe locuinţe de 80.000 - 100.000 euro sau chiar 140.000 euro. Măsura merită susţinută, însă va trebui pe viitor să ne gândim şi la categoria celor mai mulţi care au nevoie de cu totul alt sistem de creditare", a spus Silegeanu.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.